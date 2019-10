LETTURE TASSIANE CANTO XV DELLA GERUSALEMME AL MUSEO CORREALE

Il prof Vincenzo Caputo, curerà l’esegesi di questo canto e l’attrice Josi Auriemme proporrà delle letture, nel format collaudato ormai, del prof Paolella Alfonso. Con proiezioni di immagini, musiche , testi e letture.

[p. 132 ]

Crinita fronte essa dimostra, e ciglia Cortesi e favorevoli e tranquille: E nel sembiante agli Angioli somiglia; 28Tanta luce ivi par ch’arda e sfaville! La sua gonna or azzurra, ed or vermiglia Diresti, e si colora in guise mille: Sicch’uom sempre diversa a se la vede, 32Quantunque volte a riguardarla riede.

Gli accoglie il rio nell’alto seno, e l’onda Soavemente in su gli spinge e porta Come suole innalzar leggiera fronda, 20La qual da violenza in giù fu torta: E poi gli espon sovra la molle sponda: Quinci mirar la già promessa scorta. Vider picciola nave, e in poppa quella, 24Che guidar gli dovea, fatal donzella.

Erano essi già sorti, e l’arme intorno Alle robuste membra avean già messe: Onde, per vie che non rischiara il giorno, 12Tosto seguono il vecchio; e son l’istesse Vestigia ricalcate, or nel ritorno, Che furon prima nel venire impresse. Ma giunti al letto del suo fiume: amici, 16Io v’accommiato, ei disse; ite felici.

[p. 133 ]

V.

Così piuma talor, che di gentile

Amorosa colomba il collo cinge,

Mai non si scorge a se stessa simíle;

36Ma in diversi colori al Sol si tinge.

Or d’accesi rubin sembra un moníle:

Or di verdi smeraldi il lume finge:

Or insieme gli mesce: e varia e vaga,

40In cento modi, i riguardanti appaga.

VI.

Entrate, dice, o fortunati, in questa

Nave ond’io l’Ocean, sicura, varco:

Cui destro è ciascun vento, ogni tempesta

44Tranquilla, e lieve ogni gravoso incarco.

Per ministra e per duce or mi v’appresta

Il mio signor, del favor suo non parco.

Così parlò la donna; e più vicino

48Fece poscia alla sponda il curvo pino.

VII.

Come la nobil coppia ha in quel raccolta,

Spinge la ripa, e gli rallenta il morso:

Ed avendo la vela all’aure sciolta,

52Ella siede al governo, e regge il corso.

Gonfio il torrente è sì ch’a questa volta

I naviglj portar ben può sul dorso;

Ma questo è sì leggier, che ’l sosterrebbe

56Qual altro rio per novo umor men crebbe.