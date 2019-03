LETTURE TASSIANE AL CORREALE. DOMENICA SESTO CANTO

Argante ogni Cristiano a giostra appella:

Indi Otton, non eletto, a lui s’oppone

Audace troppo, e tolto vien di sella;

Onde sen va nella città prigione.

Tancredi pur con lui pugna novella

Comincia; ma a lei tregua il bujo impone.

Erminia che del suo Signor si crede

Curare il mal, muove notturna il piede.

CANTO SESTO.

Ma d’altra parte le assediate genti

Speme miglior conforta e rassicura:

Ch’oltre il cibo raccolto, altri alimenti

4Son lor dentro portati a notte oscura:

Ed han munite d’arme e d’instrumenti

Di guerra, verso l’aquilon, le mura,

Che d’altezza accresciute, e sode, e grosse,

8Mostran di non temer d’urti o di scosse.

[p. 160 ]

II. E ’l Re pur sempre queste parti, e quelle

Lor fa innalzare, e rinforzare i fianchi,

O l’aureo Sol risplenda, od alle stelle

12Ed alla Luna il fosco ciel s’imbianchi:

E in far continuamente arme novelle

Sudano i fabbri affaticati e stanchi.

In sì fatto apparecchio, intollerante

16A lui sen venne, e ragionogli Argante. III. E insino a quando ci terrai prigioni

Fra queste mura in vile assedio, e lento?

Odo ben io stridere incudi, e suoni

20D’elmi e di scudi e di corazze io sento;

Ma non veggio a qual uso: e quei ladroni

Scorrono i campi, e i borghi a lor talento:

Nè v’è di noi chi mai lor passo arresti,

24Nè tromba che dal sonno almen li desti. IV. A lor nè i prandj mai turbati e rotti,

Nè molestate son le cene liete;

Anzi egualmente i dì lunghi, e le notti

28Traggon con sicurezza e con quiete.

Voi da i disagj, e dalla fame indotti

A darvi vinti a lungo andar sarete,

Od a morirne quì come codardi,

32Quando d’Egitto pur l’ajuto tardi.

[p. 161 ]

V. Io per me non vuò già ch’ignobil morte

I giorni miei d’oscuro oblio ricopra:

Nè vuò ch’al novo dì, fra queste porte,

36L’alma luce del Sol chiuso mi scopra.

Di questo viver mio faccia la sorte

Quel che già stabilito è là di sopra:

Non farà già, che senza oprar la spada,

40Inglorioso e invendicato io cada. VI. Ma quando pur del valor vostro usato

Così non fosse in voi spento ogni seme,

Non di morir pugnando ed onorato,

44Ma di vita, e di palma anco avrei speme.

A incontrare i nemici e ’l nostro fato

Andianne pur deliberati insieme;

Chè spesso avvien che ne’ maggior periglj

48Sono i più audaci gli ottimi consiglj. VII. Ma se nel troppo osar tu non isperi,

Nè sei d’uscir con ogni squadra ardito;

Procura almen, che sia per due guerrieri

52Questo tuo gran litigio or difinito.

E perchè accetti ancor più volentieri

Il capitan de’ Franchi il nostro invito;

L’arme egli scelga, e ’l suo vantaggio toglia:

56E le condizion formi a sua voglia.

[p. 162 ]

VIII. Chè se ’l nemico avrà due mani, ed una

Anima sola, ancor ch’audace e fera;

Temer non dei per isciagura alcuna,

60Che la ragion, da me difesa, pera.

Puote, in vece di Fato e di Fortuna,

Darti la destra mia vittoria intera:

Ed a te se medesma or porge in pegno;

64Chè, se ’l confidi in lei, salvo è il tuo regno. IX. Tacque; e rispose il Re: giovane ardente,

Sebben me vedi in grave età seníle,

Non sono al ferro queste man sì lente,

68Nè sì quest’alma è neghittosa e vile;

Ch’anzi morir volesse ignobilmente,

Che di morte magnanima e gentile;

Quand’io temenza avessi, o dubbio alcuno

72De’ disagj ch’annunzi, e del digiuno. X. Cessi Dio tanta infamia. Or quel ch’ad arte

Nascondo altrui, vuò ch’a te sia palese.

Soliman di Nicea, che brama in parte

76Di vendicar le ricevute offese,

Degli Arabi le schiere erranti e sparte

Raccolte ha fin dal Libico paese:

E i nemici assalendo all’aria nera,

80Darne soccorso, e vettovaglia spera.

[p. 163 ]

XI. Tosto fia che quì giunga: or se frattanto

Son le nostre castella oppresse e serve,

Non ce ne caglia, purchè ’l regal manto

84E la mia nobil reggia io mi conserve.

Tu l’ardimento, e questo ardore alquanto

Tempra, per Dio, che ’n te soverchio ferve:

Ed opportuna la stagione aspetta

88Alla tua gloria, ed alla mia vendetta. XII. Forte sdegnossi il Saracino audace,

Ch’era di Solimano emulo antico;

Sì amaramente ora d’udir gli spiace

92Che tanto sen prometta il Rege amico.

A tuo senno, risponde, e guerra e pace

Farai, Signor, nulla di ciò più dico.

S’indugi pure, e Soliman s’attenda;

96Ei, che perdè il suo regno, il tuo difenda. XIII. Vengane a te, quasi celeste messo,

Liberator del popolo Pagano:

Ch’io, quanto a me, bastar credo a me stesso,

100E sol vuò libertà da questa mano.

Or, nel riposo altrui, siami concesso

Ch’io ne discenda a guerreggiar nel piano:

Privato cavalier, non tuo campione,

104Verrò co’ Franchi a singolar tenzone.

[p. 164 ]

XIV. Replica il Re: sebben l’ira e la spada

Dovresti riserbare a miglior uso;

Che tu sfidi però, se ciò t’aggrada,

108Alcun guerrier nemico, io non ricuso.

Così gli disse; ed ei punto non bada.

Và, dice ad un araldo, or colà giuso,

Ed al Duce de’ Franchi, udendo l’oste,

112Fà queste mie non picciole proposte. XV. Ch’un cavalier, che d’appiattarsi in questo

Forte cinto di muri a sdegno prende,

Brama di far con l’armi or manifesto

116Quanto la sua possanza oltre si stende:

E ch’a duello di venirne è presto,

Nel pian ch’è fra le mura e l’alte tende,

Per prova di valore: e che disfida

120Qual più de’ Franchi in sua virtù si fida. XVI. E che non solo è di pugnare accinto

E con uno, e con due del campo ostíle;

Ma dopo il terzo, il quarto accetta, e ’l quinto,

124Sia di volgare stirpe, o di gentile:

Dia, se vuol, la franchigia, e serva il vinto

Al vincitor, come di guerra è stile.

Così gl’impone: ed ei vestissi allotta

128La purpurea dell’arme aurata cotta.

[p. 165 ]

XVII. E poi che giunse alla regal presenza

Del Principe Goffredo, e de’ Baroni,

Chiese: o Signore, ai messaggier licenza

132Dassi tra voi di liberi sermoni?

Dassi, rispose il Capitano, e senza

Alcun timor la tua proposta esponi.

Riprese quegli: or si parrà, se grata

136O formidabil fia l’alta ambasciata. XVIII. E seguì poscia, e la disfida espose

Con parole magnifiche, ed altere.

Fremer s’udiro, e si mostrar sdegnose

140Al suo parlar quelle feroci schiere:

E senza indugio il pio Buglion rispose:

Dura impresa intraprende il cavaliere:

E tosto io creder vuò, che gliene incresca

144Sì, che d’uopo non fia che ’l quinto n’esca. XIX. Ma venga in prova pur, che d’ogn’oltraggio

Gli offero campo libero e sicuro;

E seco pugnerà senza vantaggio

148Alcun de’ miei campioni: e così giuro.

Tacque; e tornò il Re d’arme al suo viaggio

Per l’orme, ch’al venir calcate furo:

E non ritenne il frettoloso passo,

152Finchè non diè risposta al fier Circasso.

[p. 166 ]

XX. Armati, dice, alto Signor, chè tardi?

La disfida accettata hanno i Cristiani:

E d’affrontarsi teco i men gagliardi

156Mostran desio, non che i guerrier soprani.

E mille i’ vidi minacciosi sguardi,

E mille al ferro apparecchiate mani:

Loco sicuro il Duce a te concede.

160Così gli dice; e l’arme esso richiede. XXI. E se ne cinge intorno, e impaziente

Di scenderne s’affretta alla campagna.

Disse a Clorinda il Re, ch’era presente:

164Giusto non è ch’ei vada, e tu rimagna.

Mille dunque con te di nostra gente

Prendi in sua sicurezza, e l’accompagna;

Ma vada innanzi a giusta pugna ei solo:

168Tu lunge alquanto a lui ritien lo stuolo. XXII. Tacque ciò detto: e poi che furo armati,

Quei del chiuso n’uscivano all’aperto:

E giva innanzi Argante, e dagli usati

172Arnesi in sul cavallo era coperto.

Loco fu tra le mura e gli steccati

Che nulla avea di diseguale, o d’erto,

Ampio e capace: e parea fatto ad arte,

176Perch’egli fosse altrui campo di Marte.

[p. 167 ]

XXIII. Ivi solo discese, ivi fermosse

In vista de’ nemici il fero Argante:

Per gran cor, per gran corpo, e per gran posse

180Superbo, e minaccevole in sembiante:

Qual Encelado in Flegra, o qual mostrosse

Nell’ima valle il Filisteo gigante.

Ma pur molti di lui tema non hanno,

184Ch’anco quanto sia forte appien non sanno. XXIV. Alcun però dal pio Goffredo eletto

Come il migliore, ancor non è fra molti.

Ben si vedean con desioso affetto

188Tutti gli occhj in Tancredi esser rivolti:

E dichiarato infra i miglior perfetto

Dal favor manifesto era de’ volti:

E s’udia non oscuro anco il bisbiglio:

192E l’approvava il Capitan col ciglio. XXV. Già cedea ciascun altro, e non secreto

Era il volere omai del pio Buglione:

Vanne, a lui disse, a te l’uscir non vieto,

196E reprimi il furor di quel fellone.

Ei tutto in volto baldanzoso e lieto,

Poichè d’impresa tal fatto è campione,

Allo scudier chiedea l’elmo e ’l cavallo:

200Poi seguíto da molti uscia del vallo.

[p. 168 ]

XXVI. Ed a quel largo pian fatto vicino,

Ove Argante l’attende, anco non era;

Quando in leggiadro aspetto e pellegrino

204S’offerse agli occhj suoi l’alta guerriera.

Bianche, via più che neve in giogo alpino,

Avea le sopravveste, e la visiera

Alta tenea dal volto, e sovra un’erta,

208Tutta, quanto ella è grande, era scoperta. XXVII. Già non mira Tancredi ove il Circasso

La spaventosa fronte al cielo estolle;

Ma move il suo destrier con lento passo,

212Volgendo gli occhj ov’è colei sul colle.

Poscia immobil si ferma, e pare un sasso;

Gelido tutto fuor, ma dentro bolle:

Sol di mirar s’appaga, e di battaglia

216Sembiante fa che poco or più gli caglia. XXVIII. Argante, che non vede alcun che in atto

Dia segno ancor d’apparecchiarsi in giostra,

Da desir di contesa io quì fui tratto,

220Grida; or chi viene innanzi, e meco giostra?

L’altro attonito quasi e stupefatto

Pur là s’affissa, e nulla udir ben mostra.

Ottone innanzi allor spinse il destriero,

224E nell’arringo voto entrò primiero.

[p. 169 ]

XXIX. Questi un fu di color, cui dianzi accese

Di gir contra il Pagano alto desio:

Pur cedette a Tancredi, e ’n sella ascese

228Fra gli altri, che ’l seguiro, e seco uscío.

Or veggendo sue voglie altrove intese,

E starne lui quasi al pugnar restío;

Prende, giovine audace e impaziente,

232L’occasione offerta avidamente. XXX. E veloce così, che tigre, o pardo

Va men ratto talor per la foresta,

Corre a ferir il Saracin gagliardo,

236Che d’altra parte la gran lancia arresta.

Si scuote allor Tancredi, e dal suo tardo

Pensier, quasi da un sonno, alfin si desta:

E grida ei ben: la pugna è mia; rimanti.

240Ma troppo Ottone è già trascorso innanti. XXXI. Onde si ferma, e d’ira e di dispetto

Avvampa dentro, e fuor qual fiamma è rosso;

Perch’ad onta si reca, ed a difetto,

244Ch’altri si sia primiero in giostra mosso.

Ma intanto a mezzo il corso in su l’elmetto

Dal giovin forte è il Saracin percosso.

Egli all’incontro a lui col ferro nudo

248Fende l’usbergo, e pria rompe lo scudo.

[p. 170 ]

XXXII. Cade il Cristiano; e ben è il colpo acerbo,

Posciach’avvien che dall’arcion lo svella.

Ma il Pagan di più forza, e di più nerbo

252Non cade già, nè pur si torce in sella.

Indi con dispettoso atto superbo

Sovra il caduto cavalier favella:

Renditi vinto, e per tua gloria basti

256Che dir potrai, che contra me pugnasti. XXXIII. No, gli risponde Otton, fra noi non s’usa

Così tosto depor l’arme, e l’ardire.

Altri del mio cader farà la scusa;

260Io vuò far la vendetta, o quì morire.

In sembianza d’Aletto, e di Medusa

Freme il Circasso, e par che fiamma spire.

Conosci or, dice, il mio valore a prova,

264Poichè la cortesia sprezzar ti giova. XXXIV. Spinge il destrier in questo, e tutto oblia

Quanto virtù cavalleresca chiede.

Fugge il Franco l’incontro, e si desvia,

268E ’l destro fianco nel passar gli fiede:

Ed è sì grave la percossa e ria,

Che ’l ferro sanguinoso indi ne riede.

Ma che pro, se la piaga al vincitore

272Forza non toglie, e giunge ira e furore?

[p. 171 ]

XXXV. Argante il corridor dal corso affrena,

E indietro il volge; e così tosto è volto,

Che se n’accorge il suo nemico appena,

276E d’un grand’urto all’improviso è colto.

Tremar le gambe, indebolir la lena,

Sbigottir l’alma, e impallidire il volto

Gli fè l’aspra percossa; e frale e stanco

280Sovra il duro terren battere il fianco. XXXVI. Nell’ira Argante infellonisce, e strada

Sovra il petto del vinto al destrier face.

E così, grida, ogni superbo vada

284Come costui che sotto i piè mi giace.

Ma l’invitto Tancredi allor non bada;

Chè l’atto crudelissimo gli spiace:

E vuol che ’l suo valor con chiara emenda

288Copra il suo fallo, e, come suol, risplenda. XXXVII. Fassi innanzi gridando: anima vile,

Che ancor nelle vittorie infame sei:

Qual titolo di laude alto, e gentile

292Da modi attendi sì scortesi e rei?

Fra i ladroni d’Arabia, o fra simíle

Barbara turba avezzo esser tu dei.

Fuggi la luce, e và con l’altre belve

296A incrudelir ne’ monti, e tra le selve.

[p. 172 ]

XXXVIII. Tacque: e ’l Pagano al sofferir poco uso

Morde le labbra, e di furor si strugge.

Risponder vuol, ma ’l suono esce confuso,

300Siccome strido d’animal che rugge:

O come apre le nubi, ond’egli è chiuso,

Impetuoso il fulmine, e se ’n fugge;

Così pareva a forza ogni suo detto,

304Tuonando, uscir dall’infiammato petto. XXXIX. Ma poi che in ambo il minacciar feroce

A vicenda irritò l’orgoglio e l’ira;

L’un come l’altro rapido e veloce,

308Spazio al corso prendendo, il destrier gira.

Or quì, Musa, rinforza in me la voce,

E furor pari a quel furor m’inspira:

Sì, che non sian dell’opre indegni i carmi,

312Ed esprima il mio canto il suon dell’armi. XL. Posero in resta, e dirizzaro in alto

I due guerrier le noderose antenne:

Nè fu di corso mai, nè fu di salto,

316Nè fu mai tal velocità di penne,

Nè furia eguale a quella, ond’all’assalto

Quinci Tancredi, e quindi Argante venne.

Rupper l’aste su gli elmi, e volar mille

320Tronconi e schegge, e lucide faville.

[p. 173 ]

XLI. Sol de’ colpi il rimbombo intorno mosse

L’immobil terra, e risonarne i monti;

Ma l’impeto, e ’l furor delle percosse

324Nulla piegò delle superbe fronti.

L’uno e l’altro cavallo in guisa urtosse,

Che non fur poi, cadendo, a sorger pronti.

Tratte le spade, i gran mastri di guerra

328Lasciar le staffe, e i piè fermaro in terra. Tratte le spade, i gran mastri di guerra

Lasciar le staffe, e i piè fermaro in terra. XLII. Cautamente ciascuno ai colpi move

La destra, ai guardi l’occhio, ai passi il piede:

Si reca in atti varj, e’n guardie nove.

332Or gira intorno, or cresce innanzi, or cede:

Or quì ferire accenna, e poscia altrove,

Dove non minacciò, ferir si vede:

Or di se discoprire alcuna parte,

336E tentar di schernir l’arte con l’arte. XLIII. Della spada Tancredi, e dello scudo

Mal guardato al Pagan dimostra il fianco.

Corre egli per ferirlo, e intanto nudo

340Di riparo si lascia il lato manco.

Tancredi con un colpo il ferro crudo

Del nemico ribatte, e lui fere anco:

Nè poi, ciò fatto, in ritirarsi tarda,

344Ma si raccoglie, e si ristringe in guarda.

[p. 174 ]

XLIV. Il fero Argante, che se stesso mira

Del proprio sangue suo macchiato e molle,

Con insolito orror freme, e sospira,

348Di cruccio e di dolor, turbato e folle:

E portato dall’impeto e dall’ira,

Con la voce la spada insieme estolle:

E torna per ferire, ed è di punta

352Piagato, ov’è la spalla al braccio giunta. XLV. Qual nelle alpestri selve orsa, che senta

Duro spiedo nel fianco, in rabbia monta:

E contra l’arme se medesma avventa,

356E i periglj, e la morte audace affronta;

Tale il Circasso indomito diventa,

Giunta or piaga alla piaga, ed onta all’onta:

E la vendetta far tanto desia,

360Che sprezza i rischj, e le difese oblia. XLVI. E congiungendo a temerario ardire

Estrema forza, e infaticabil lena,

Vien che sì impetuoso il ferro gire,

364Che ne trema la terra, e ’l ciel balena:

Nè tempo ha l’altro ond’un sol colpo tire,

Onde si copra, onde respiri appena:

Nè schermo v’è ch’assicurare il possa

368Dalla fretta d’Argante e dalla possa.

[p. 175 ]

XLVII. Tancredi, in se raccolto, attende invano

Che de’ gran colpi la tempesta passi.

Or v’oppon le difese, ed or lontano

372Sen va co’ giri, e co’ maestri passi.

Ma poichè non s’allenta il fier Pagano,

È forza alfin che trasportar si lassi:

E cruccioso egli ancor con quanta puote

376Violenza maggior la spada rote. XLVIII. Vinta dall’ira è la ragione e l’arte,

E le forze il furor ministra, e cresce.

Sempre che scende il ferro, o fora o parte,

380O piastra, o maglia: e colpo invan non esce.

Sparsa è d’arme la terra, e l’arme sparte

Di sangue, e ’l sangue col sudor si mesce.

Lampo nel fiammeggiar, nel romor tuono,

384Fulmini nel ferir le spade sono. XLIX. Questo popolo e quello incerto pende

Da sì nuovo spettacolo ed atroce:

E fra tema, e speranza il fin n’attende,

388Mirando or ciò che giova, or ciò che nuoce:

E non si vede pur, ne pur s’intende

Picciol cenno fra tanti, o bassa voce;

Ma se ne sta ciascun tacito e immoto,

392Se non se inquanto ha il cor tremante in moto.

[p. 176 ]

L. Già lassi erano entrambi, e giunti forse

Sarian, pugnando, ad immaturo fine;

Ma sì oscura la notte intanto sorse,

396Che nascondea le cose anco vicine.

Quinci un araldo, e quindi un altro accorse

Per dipartirgli, e gli partiro al fine.

L’uno il Franco Arideo, Pindoro è l’altro,

400Che portò la disfida, uom saggio e scaltro. LI. I pacifici scettri osar costoro

Fra le spade interpor de’ combattenti,

Con quella sicurtà che porgea loro

404L’antichissima legge delle genti.

Siete, o guerrieri, incominciò Pindoro,

Con pari onor di pari ambo possenti.

Dunque cessi la pugna, e non sian rotte

408Le ragioni, e ’l riposo della notte. LII. Tempo è da travagliar mentre il Sol dura;

Ma nella notte ogni animale ha pace:

E generoso cor non molto cura

412Notturno pregio, che s’asconde e tace.

Risponde Argante: a me per ombra oscura

La mia battaglia abbandonar non piace:

Ben avrei caro il testimon del giorno;

416Ma che giuri costui di far ritorno.

[p. 177 ]

LIII. Soggiunse l’altro allora: e tu prometti

Di tornar, rimenando il tuo prigione;

Perch’altrimenti non fia mai ch’aspetti

420Per la nostra contesa altra stagione.

Così giuraro: e poi gli araldi eletti

A prescriver il tempo alla tenzone,

Per dare spazio alle lor piaghe onesto,

424Stabiliro il mattin del giorno sesto. LIV. Lasciò la pugna orribile, nel core

De’ Saracini e de’ Fedeli impressa

Un’alta maraviglia, ed un orrore

428Che per lunga stagione in lor non cessa.

Sol dell’ardir si parla, e del valore

Che l’un guerriero e l’altro ha mostro in essa.

Ma qual si debba di lor due preporre,

432Vario e discorde, il volgo in se discorre. LV. E sta sospeso, in aspettando, quale

Avrà la fera lite avvenimento:

E se ’l furore alla virtù prevale,

436O se cede l’audacia all’ardimento.

Ma più di ciascun altro, a cui ne cale,

La bella Erminia n’ha cura e tormento:

Chè da i giudícj dell’incerto Marte

440Vede pender di se la miglior parte.

[p. 178 ]

LVI. Costei, che figlia fu del Re Cassano

Che d’Antiochia già l’imperio tenne,

Preso il suo regno, al vincitor Cristiano

444Fra l’altre prede anch’ella in poter venne.

Ma fulle in guisa allor Tancredi umano,

Che nulla ingiuria in sua balía sostenne:

Ed onorata fu, nella ruina

448Dell’alta patria sua, come Reina. LVII. L’onorò, la servì, di libertate

Dono le fece il cavaliero egregio:

E le furo da lui tutte lasciate

452Le gemme, e gli ori, e ciò ch’avea di pregio.

Ella vedendo in giovinetta etate,

E in leggiadri sembianti animo regio,

Restò presa d’Amor, che mai non strinse

456Laccio di quel più fermo onde lei cinse. LVIII. Così se ’l corpo libertà riebbe,

Fu l’alma sempre in servitute astretta.

Ben molto a lei d’abbandonar increbbe

460Il signor caro, e la prigion diletta;

Ma l’onestà regal, che mai non debbe

Da magnanima donna esser negletta,

La costrinse a partirsi, e con l’antica

464Madre a ricoverarsi in terra amica.

[p. 179 ]

LIX. Venne a Gerusalemme, e quivi accolta

Fu dal Tiranno del paese Ebreo;

Ma tosto pianse, in nere spoglie avvolta,

468Della sua genitrice il fato reo.

Pur, nè ’l duol che le sia per morte tolta,

Nè l’esilio infelice unqua poteo

L’amoroso desio sveller dal core,

472Nè favilla ammorzar di tanto ardore. LX. Ama, ed arde la misera, e sì poco

In tale stato chè sperar le avanza,

Che nudrisce nel sen l’occulto foco,

476Di memoria via più, che di speranza:

E quanto è chiuso in più secreto loco,

Tanto ha l’incendio suo maggior possanza.

Tancredi alfine, a risvegliar sua spene,

480Sovra Gerusalemme ad oste viene. LXI. Sbigottir gli altri all’apparir di tante

Nazioni, e sì indomite, e sì fere;

Fè sereno ella il torbido sembiante,

484E lieta vagheggiò le squadre altere:

E con avidi sguardi il caro amante

Cercando gía fra quelle armate schiere.

Cercollo invan sovente, ed anco spesso

488Raffigurollo; e disse: egli è pur desso.

[p. 180 ]

LXII. Nel palagio regal sublime sorge

Antica torre assai presso alle mura:

Dalla cui sommità tutta si scorge

492L’oste Cristiana, e ’l monte, e la pianura.

Quivi, da che il suo lume il Sol ne porge,

Infin che poi la notte il mondo oscura,

S’asside, e gli occhj verso il campo gira,

496E co’ pensieri suoi parla, e sospira. LXIII. Quinci vide la pugna, e ’l cor nel petto

Sentì tremarsi in quel punto sì forte,

Che parea che dicesse: il tuo diletto

500È quegli là, che in rischio è della morte.

Così, d’angoscia piena e di sospetto,

Mirò i successi della dubbia sorte:

E sempre che la spada il Pagan mosse,

504Sentì nell’alma il ferro e le percosse. LXIV. Ma poichè ’l vero intese, e intese ancora

Che dee l’aspra tenzon rinovellarsi;

Insolito timor così l’accora,

508Che sente il sangue suo di ghiaccio farsi.

Talor secrete lagrime, e talora

Sono occulti da lei gemiti sparsi:

Pallida, esangue, e sbigottita in atto,

512Lo spavento e ’l dolor v’avea ritratto.

[p. 181 ]

LXV. Con orribile imago il suo pensiero

Ad or ad or la turba e la sgomenta:

E via più che la morte il sonno è fiero;

516Sì strane larve il sogno le appresenta.

Parle veder l’amato cavaliero

Lacero e sanguinoso: e par che senta

Ch’egli aita le chieda: e desta intanto,

520Si trova gli occhj e ’l sen molle di pianto. LXVI. Nè sol la tema di futuro danno

Con sollecito moto il cor le scuote;

Ma delle piaghe, ch’egli avea, l’affanno

524È cagion che quetar l’alma non puote.

E i fallaci romor, ch’intorno vanno,

Crescon le cose incognite e remote:

Sicch’ella avvisa, che vicino a morte

528Giaccia oppresso languendo il guerrier forte. LXVII. E perocch’ella dalla madre apprese

Qual più secreta sia virtù dell’erbe:

E con quai carmi nelle membra offese

532Sani ogni piaga, e ’l duol si disacerbe:

Arte, che per usanza in quel paese

Nelle figlie de’ Re par che si serbe;

Vorria, di sua man propria, alle ferute

536Del suo caro signor recar salute.

[p. 182 ]

LXVIII. Ella l’amato medicar desia,

E curar il nemico a lei conviene.

Pensa talor d’erba nocente e ria

540Succo sparger in lui che l’avvelene;

Ma schiva poi la man vergine e pia

Trattar l’arti maligne, e se n’astiene.

Brama ella almen che in uso tal sia vota

544Di sua virtude ogn’erba, ed ogni nota. LXIX. Nè già d’andar fra la nemica gente

Temenza avria; chè peregrina era ita:

E viste guerre e stragi avea sovente,

548E scorsa dubbia e faticosa vita:

Sicchè per l’uso la femminea mente

Sovra la sua natura è fatta ardita:

Nè così di leggier si turba, o pave

552Ad ogni immagin di terror men grave. LXX. Ma più ch’altra cagion, dal molle seno

Sgombra Amor temerario ogni paura:

E crederia fra l’ugne, e fra ’l veneno

556Delle Africane belve andar sicura.

Pur, se non della vita, avere almeno

Della sua fama dee temenza e cura.

E fan dubbia contesa entro al suo core

560Duo potenti nemici Onore, e Amore.

[p. 183 ]

LXXI. L’un così le ragiona: o verginella,

Che le mie leggi insino ad or serbasti,

Io mentre ch’eri de’ nemici ancella,

564Ti conservai la mente, e i membri casti:

E tu, libera, or vuoi perder la bella

Verginità che in prigionia guardasti?

Ahi nel tenero cor questi pensieri

568Chi svegliar può? chè pensi?, oimè, chè speri? LXXII. Dunque il titolo tu d’esser pudíca

Sì poco stimi, e d’onestate il pregio;

Che te n’andrai fra nazion nemica,

572Notturna amante, a ricercar dispregio?

Onde il superbo vincitor ti dica:

Perdesti il regno, e in un l’animo regio:

Non sei di me tu degna; e ti conceda

576Volgare agli altri e mal gradita preda? LXXIII. Dall’altra parte il consiglier fallace

Con tai lusinghe al suo piacer l’alletta:

Nata non sei tu già d’orsa vorace,

580Nè d’aspro e freddo scoglio, o giovinetta,

Ch’abbia a sprezzar d’Amor l’arco e la face,

Ed a fuggir ognor quel che diletta:

Nè petto hai tu di ferro, o di diamante,

584Che vergogna ti sia l’esser amante.

[p. 184 ]

LXXIV. Deh vanne omai dove il desio t’invoglia.

Ma qual ti fingi vincitor crudele?

Non sai com’egli al tuo dolor si doglia,

588Come compianga al pianto, alle querele?

Crudel sei tu, che con sì pigra voglia

Muovi a portar salute al tuo fedele.

Langue, o fera ed ingrata, il pio Tancredi:

592E tu dell’altrui vita a cura siedi. LXXV. Sana tu pur Argante, acciocchè poi

Il tuo liberator sia spinto a morte.

Così disciolti avrai gli obblighi tuoi,

596E sì bel premio fia ch’ei ne riporte.

È possibil però che non t’annoi

Quest’empio ministero or così forte,

Che la noja non basti e l’orror solo

600A far che tu di qua ten fugga a volo? LXXVI. Deh ben fora all’incontro uficio umano,

E ben n’avresti tu gioja e diletto,

Se la pietosa tua medica mano

604Avvicinassi al valoroso petto;

Chè per te fatto il tuo signor poi sano

Colorirebbe il suo smarrito aspetto:

E le bellezze sue, che spente or sono,

608Vagheggeresti in lui, quasi tuo dono.

[p. 185 ]

LXXVII. Parte ancor poi nelle sue lodi avresti,

E nell’opre ch’ei fesse alte e famose;

Ond’egli te d’abbracciamenti onesti

612Faria lieta, e di nozze avventurose.

Poi mostra a dito, ed onorata andresti

Fra le madri Latine, e fra le spose

Là nella bella Italia, ov’è la sede

616Del valor vero, e della vera fede. LXXVIII. Da tai speranze lusingata (ahi stolta!)

Somma felicitate a se figura.

Ma pur si trova in mille dubbj avvolta,

620Come partir si possa indi sicura:

Perchè vegghian le guardie, e sempre in volta

Van di fuori al palagio, e su le mura:

Nè porta alcuna, in tal rischio di guerra,

624Senza grave cagion mai si disserra. LXXIX. Soleva Erminia in compagnia sovente

Della Guerriera far lunga dimora.

Seco la vide il Sol dall’Occidente:

628Seco la vide la novella aurora.

E quando son del dì le luci spente,

Un sol letto le accolse ambe talora:

E null’altro pensier, che l’amoroso,

632L’una vergine all’altra avrebbe ascoso.

[p. 186 ]

LXXX. Questo sol tiene Erminia a lei secreto,

E se udita da lei talor si lagna,

Reca ad altra cagion del cor non lieto

636Gli affetti, e par che di sua sorte piagna.

Or in tanta amistà, senza divieto,

Venir sempre ne puote alla compagna:

Nè stanza al giunger suo giamai si serra,

640Siavi Clorinda, o sia in consiglio, o ’n guerra. LXXXI. Vennevi un giorno ch’ella in altra parte

Si ritrovava, e si fermò pensosa,

Pur tra se rivolgendo i modi e l’arte

644Della bramata sua partenza ascosa.

Mentre in varj pensier divide e parte

L’incerto animo suo che non ha posa;

Sospese di Clorinda in alto mira

648L’arme, e le sopravveste: allor sospira. LXXXII. E tra se dice, sospirando: o quanto

Beata è la fortissima Donzella!

Quant’io la invidio! e non le invidio il vanto,

652O ’l femminil onor dell’esser bella.

A lei non tarda i passi il lungo manto:

Nè ’l suo valor rinchiude invida cella;

Ma veste l’armi, e se d’uscirne agogna,

656Vassene, e non la tien tema o vergogna.

[p. 187 ]

LXXXIII. Ah perchè forti a me Natura, e ’l Cielo

Altrettanto non fer le membra, e ’l petto,

Onde potessi anch’io la gonna, e ’l velo

660Cangiar nella corazza, e nell’elmetto?

Chè sì non riterrebbe arsura, o gelo,

Non turbo, o pioggia il mio infiammato affetto;

Ch’al Sol non fossi ed al notturno lampo,

664Accompagnata o sola, armata in campo. LXXXIV. Già non avresti, o dispietato Argante,

Col mio signor pugnato tu primiero;

Ch’io sarei corsa ad incontrarlo innante,

668E forse or fora quì mio prigionero:

E sosterria dalla nemica amante

Giogo di servitù dolce e leggiero.

E già per li suoi nodi i’ sentirei

672Fatti soavi, e alleggeriti i miei. LXXXV. Ovvero a me, dalla sua destra il fianco

Sendo percosso, e riaperto il core;

Pur risanata in cotal guisa almanco

676Colpo di ferro avria piaga d’Amore.

Ed or la mente in pace, e ’l corpo stanco

Riposeriansi: e forse il vincitore

Degnato avrebbe il mio cenere e l’ossa

680D’alcun onor di lagrime, e di fossa.

[p. 188 ]

LXXXVI. Ma lassa! i’ bramo non possibil cosa,

E tra folli pensier invan m’avvolgo.

Dunque io starò quì timida e dogliosa,

684Com’una pur del vil femmineo volgo?

Ah non starò; cor mio confida, ed osa.

Perchè l’arme una volta anch’io non tolgo?

Perchè per breve spazio non potrolle

688Sostener, benchè sia debile e molle? LXXXVII. Sì potrò, sì;, chè mi farà possente

Amor, ond’alta forza i men forti hanno;

Da cui spronati ancor s’arman sovente

692D’ardire i cervi imbelli, e guerra fanno.

Io guerreggiar non già, vuò solamente

Far con quest’armi un ingegnoso inganno:

Finger mi vuò Clorinda, e, ricoperta

696Sotto l’immagin sua, d’uscir son certa. LXXXVIII. Non ardirieno a lei fare i custodi

Dell’alte porte resistenza alcuna.

Io pur ripenso, e non veggio altri modi:

700Aperta è, credo, questa via sol’una.

Or favorisca le innocenti frodi

Amor, che le m’inspira, e la fortuna.

E ben al mio partir comoda è l’ora,

704Mentre col Re Clorinda anco dimora.

[p. 189 ]

LXXXIX. Così risolve, e stimolata e punta

Dalle furie d’amor più non aspetta;

Ma da quella alla sua stanza congiunta

708L’arme involate di portar s’affretta.

E far lo può, chè quando ivi fu giunta

Diè loco ogn’altro, e si restò soletta:

E la notte i suoi furti ancor copria,

712Ch’ai ladri amica ed agli amanti uscia. XC. Essa veggendo il ciel, d’alcuna stella

Già sparso intorno, divenir più nero;

Senza frapporvi alcun indugio, appella

716Secretamente un suo fedel scudiero,

Ed una sua leal diletta ancella:

E parte scopre lor del suo pensiero;

Scopre il disegno della fuga, e finge

720Ch’altra cagione a dipartir l’astringe. XCI. Lo scudiero fedel subito appresta

Ciò ch’al bisogno necessario crede.

Erminia intanto la pomposa vesta

724Si spoglia, che le scende insino al piede:

E in ischietto vestir leggiadra resta

E snella sì, ch’ogni credenza eccede:

Nè, trattane colei ch’alla partita

728Scelta s’avea compagna, altra l’aita.

[p. 190 ]

XCII. Col durissimo acciar preme ed offende

Il delicato collo, e l’aurea chioma:

E la tenera man lo scudo prende,

732Pur troppo grave, e insopportabil soma.

Così tutta di ferro intorno splende,

E in atto militar se stessa doma.

Gode Amor, ch’è presente e tra se ride,

736Come allor già ch’avvolse in gonna Alcide. XCIII. O con quanta fatica ella sostiene

L’inegual peso, e muove lenti i passi!

Ed alla fida compagnia s’attiene,

740Che per appoggio andar dinanzi fassi.

Ma rinforzan gli spirti amore, e spene,

E ministran vigore ai membri lassi:

Sicchè giungono al loco ove le aspetta

744Lo scudiero, e in arcion sagliono in fretta. XCIV. Travestiti ne vanno, e la più ascosa

E più riposta via prendono ad arte.

Pur s’avvengono in molti, e l’aria ombrosa

748Veggion lucer di ferro in ogni parte:

Ma impedir lor viaggio alcun non osa,

E cedendo il sentier ne va in disparte;

Chè quel candido ammanto, e la temuta

752Insegna anco nell’ombra è conosciuta.

[p. 191 ]

XCV. Erminia benchè quivi alquanto sceme

Del dubbio suo, non va però sicura;

Chè d’essere scoperta alla fin teme,

756E del suo troppo ardir sente or paura.

Ma pur giunta alla porta il timor preme,

Ed inganna colui che n’ha la cura.

Io son Clorinda, disse, apri la porta;

760Chè ’l Re m’invia dove l’andare importa. XCVI. La voce femminil, sembiante a quella

Della Guerriera, agevola l’inganno.

(Chi crederia veder armata in sella

764Una dell’altre ch’arme oprar non sanno?)

Sicchè ’l portier tosto ubbidisce, ed ella

N’esce veloce, e i due che seco vanno.

E per lor sicurezza entro le valli

768Calando, prendon lunghi obliqui calli. XCVII. Ma poi ch’Erminia in solitaria ed ima

Parte si vede, alquanto il corso allenta;

Chè i primi rischj aver passati estima,

772Nè d’esser ritenuta omai paventa.

Or pensa a quello a chè pensato in prima

Non bene aveva, ed or le s’appresenta

Difficil più, ch’a lei non fu mostrata

776Dal frettoloso suo desir, l’entrata.

[p. 192 ]

XCVIII. Vede or che sotto il militar sembiante

Ir tra fieri nemici è gran follia:

Nè d’altra parte palesarsi, innante

780Ch’al suo signor giungesse, altrui vorria.

A lui secreta ed improvvisa amante

Con sicura onestà giunger desia.

Onde si ferma, e da miglior pensiero

784Fatta più cauta, parla al suo scudiero: XCIX. Essere, o mio fedele, a te conviene

Mio precursor; ma sii pronto e sagace.

Vattene al campo, e fa’ ch’alcun ti mene

788E t’introduca ove Tancredi giace:

A cui dirai, che donna a lui ne viene

Che gli apporta salute, e chiede pace:

Pace, posciach’Amor guerra mi move,

792Ond’ei salute, io refrigerio trove. C. E ch’essa ha in lui sì certa e viva fede,

Che ’n suo poter non teme onta nè scorno.

Dì sol questo a lui solo; e s’altro ei chiede,

796Dì non saperlo, e affretta il tuo ritorno.

Io (chè questa mi par sicura sede)

In questo mezzo quì farò soggiorno.

Così disse la donna: e quel leale

800Gía veloce così, come avesse ale.

[p. 193 ]

CI. E seppe in guisa oprar, ch’amicamente

Entro ai chiusi ripari ei fu raccolto:

E poi condotto al cavalier giacente

804Che l’ambasciata udì con lieto volto.

E già lasciando ei lui, che nella mente

Mille dubbj pensier avea rivolto,

Ne riportava a lei dolce risposta;

808Ch’entrar potrà, quando più lice, ascosta. CII. Ma ella intanto impaziente, a cui

Troppo ogni indugio par nojoso e greve,

Numera fra se stessa i passi altrui,

812E pensa: or giunge, or entra, or tornar deve.

E già le sembra, e se ne duol, colui

Men del solito assai spedito e leve.

Spingesi alfine innanzi, e ’n parte ascende

816Onde comincia a discoprir le tende. CIII. Era la notte, e ’l suo stellato velo

Chiaro spiegava e senza nube alcuna:

E già spargea rai luminosi, e gelo

820Di vive perle la sorgente Luna.

L’innamorata Donna iva col Cielo

Le sue fiamme sfogando ad una ad una:

E secretarj del suo amore antico

824Fea i muti campi, e quel silenzio amico.

[p. 194 ]

CIV. Poi, rimirando il campo, ella dicea:

O belle agli occhj miei tende Latine,

Aura spira da voi che mi ricrea

828E mi conforta, pur che m’avvicine.

Così a mia vita combattuta e rea

Qualche onesto riposo il Ciel destine;

Come in voi solo il cerco: e solo parmi

832Che trovar pace io possa in mezzo all’armi. CV. Raccogliete me dunque, e in voi si trove

Quella pietà che mi promise Amore;

E ch’io già vidi prigioniera altrove

836Nel mansueto mio dolce signore:

Nè già desio di racquistar mi move,

Col favor vostro, il mio regale onore.

Quando ciò non avvenga, assai felice

840Io mi terrò, se in voi servir mi lice. CVI. Così parla costei, che non prevede

Qual dolente fortuna a lei s’appreste.

Ella era in parte, ove per dritto fiede

844L’armi sue terse il bel raggio celeste:

Sicchè da lunge il lampo lor si vede

Col bel candor che le circonda e veste:

E la gran Tigre nell’argento impressa

848Fiammeggia sì, ch’ognun direbbe: è dessa.

[p. 195 ]

CVII. Come volle sua sorte, assai vicini

Molti guerrier disposti avean gli aguati:

E n’eran duci duo fratei Latini

852Alcandro, e Poliferno: e fur mandati

Per impedir che dentro, ai Saracini,

Gregge non siano e non sian buoi menati:

E se ’l servo passò, fu perchè torse

856Più lunge il passo, e rapido trascorse. CVIII. Al giovin Poliferno, a cui fu il padre

Sugli occhj suoi già da Clorinda ucciso,

Viste le spoglie candide e leggiadre,

860Fu di veder l’alta Guerriera avviso,

E contra le irritò le occulte squadre:

Nè frenando del cor moto improviso

(Com’era in suo furor subito e folle)

864Gridò: sei morta, e l’asta invan lanciolle. CIX. Siccome cerva, ch’assetata, il passo

Mova a cercar d’acque lucenti e vive,

Ove un bel fonte distillar da un sasso,

868O vide un fiume tra frondose rive;

Se incontra i cani allor che ’l corpo lasso

Ristorar crede all’onde, all’ombre estive;

Volge indietro fuggendo, e la paura

872La stanchezza obliar face, e l’arsura.

[p. 196 ]

CX. Così costei che dell’amor la sete,

Onde l’infermo core è sempre ardente,

Spegner nelle accoglienze oneste e liete

876Credeva, e riposar la stanca mente;

Or che contra le vien chi gliel diviete,

E ’l suon del ferro e le minacce sente;

Sè stessa e ’l suo desir primo abbandona,

880E ’l veloce destrier timida sprona. CXI. Fugge Erminia infelice, e ’l suo destriero

Con prontissimo piede il suol calpesta.

Fugge ancor l’altra donna, e lor quel fero

884Con molti armati di seguir non resta.

Ecco che dalle tende il buon scudiero

Con la tarda novella arriva in questa:

E l’altrui fuga ancor dubbio accompagna:

888E gli sparge il timor per la campagna. CXII. Ma il più saggio fratello, il quale anch’esso

La non vera Clorinda avea veduto,

Non la volle seguir, ch’era men presso;

892Ma nell’insidie sue s’è ritenuto:

E mandò con l’avviso al campo un messo,

Che non armento, od animal lanuto,

Nè preda altra simíl; ma ch’è seguita

896Dal suo german Clorinda impaurita.

[p. 197 ]

CXIII. E ch’ei non crede già, nè ’l vuol ragione,

Ch’ella ch’è duce, e non è sol guerriera,

Elegga all’uscir suo tale stagione

900Per opportunità che sia leggiera.

Ma giudichi, e comandi il pio Buglione;

Egli farà ciò che da lui s’impera.

Giunge al campo tal nova, e se n’intende

904Il primo suon nelle Latine tende. CXIV. Tancredi, cui dinanzi il cor sospese

Quell’avviso primiero, udendo or questo,

Pensa: deh forse a me venia cortese,

908E in periglio è per me; nè pensa al resto.

E parte prende sol del grave arnese;

Monta a cavallo, e tacito esce e presto:

E seguendo gl’indizj e l’orme nuove,

912Rapidamente a tutto corso il muove.

[p. 198 ]