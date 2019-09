L’ETA’ DI FARINELLI. UN MITO DA SFATARE

INTERNATIONAL CONFERENCE

«Quei vostri inaspettati e brillanti gruppetti»: Debunking myths in historically informed performances for the Italian repertoire of the age of Farinelli (1705-1782)

September 13-14, 2019 – Naples, Museo Duca di Martina / Villa Floridiana

CONFERENCE BOARD

Stefano Aresi (Stile Galante, Amsterdam)

Marco Bizzarini (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Rosa Cafiero (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Therese de Goede (Conservatorium van Amsterdam)

Angela Romagnoli (Università degli Studi di Pavia)

***

WITH THE INSTITUTIONAL SPONSORSHIP OF

– Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

– Università di Pavia, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali

– Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici

– Ensemble Stile Galante Amsterdam

AND

– Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

– MiBAC Polo Museale della Campania

– Gezelschap 18e Eeuw, Amsterdam

– I figlioli di Santa Maria di Loreto

– Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli

– Museo internazionale e biblioteca della musica

– HOEM

– Frezzato & Di Mattia Harpsichords

***

PROGRAMME

FRIDAY 13 SEPTEMBER 2019

13.00 Welcome speech and guided tour to the highlights of the Duca di Martina / Villa Floridiana collection with the museum director, Dr. LUISA AMBROSIO.

*

SESSION I: Voice and voicing

14.00

Emmanuelle Blasutta (Ecole Pratique des Hautes Etudes)

The standardisation of the embellishments in Italian vocal music in France, through the printing of the «Solfèges d’Italie», in the late 18th century

14.30

Livio Marcaletti (Universitaet Wien)

Vocal Glissando, or the Stone Guest of Baroque singing

15.00

Valentina Anzani (Università degli Studi di Bologna)

Antonio Bernacchi, castrato: the alterable legend of a voice

16.00

Stefano Aresi (Stile Galante Amsterdam)

From Farinelli to countertenors: the misunderstanding of the “castrato role” in performance practice

16.30

Emilia Pelliccia (Universitaet Wien)

The Bass Domenico Antonio Manna: A forgotten voice of the age of Farinelli

*

SESSION II: Music locations in Naples

17.30 – 22.00 Private tour organized by “I figlioli di Santa Maria del Loreto”. The visit includes some of the most famous music location for sacred music of 18-th century Naples, such as Santa Caterina a Formello, the Carmine Maggiore and the survived Conservatori. A dinner break is planned between the visits.

***

SATURDAY 14 SEPTEMBER 2019

SESSION III: Seminar on continuo

10.30

Therese de Goede (Conservatorium van Amsterdam)

From Bianciardi to Gasparini: A seminar on Italian continuo playing according to the treatises

12.30

Lunch break

*

SESSION IV: Continuo and accompaniment

14.00

Paologiovanni Maione (Conservatorio San Pietro a Majella)

«… que tomar dicho nuevo instrumento inutil»: strategie strumentali nella Napoli del primo Settecento

14.30

Talya Berger (Stanford University)

Perspective of continuo accompaniment in Benedetto Marcello’s large-scale cantata Cassandra

15.00

Andrea Friggi (Conservatorium van Amsterdam)

The “Baroque Hemiola”: Anatomy of a fairy tale

*

SESSION V: Workshop on recordings (location: Convento del Carmine Maggiore)

16.30 – 18.30 Un autentico mercato: Musica antica e produzione discografica

*

20.00 Official dinner, offered by I figlioli di Santa Maria del Loreto

***

LOCATIONS

Museo Duca di Martina

Villa Floridiana

via Cimarosa 77 – 80127 Napoli

http://www.polomusealecampania.beniculturali.it

Sala P. Tito Brandsma (Session V only)

Convento del Carmine Maggiore

piazza del Carmine 2 – 80142 Napoli

http://www.santuariocarminemaggiore.it/

REGISTRATION

Registration is free, no fee required. The official languages of the conference are: English, Italian, Dutch.

INFO

Stile Galante

Aakpad 31 – 1034HC Amsterdam (Nederland)

www.stilegalante.org

stilegalante@gmail.com

Tel.: +31 6 27291737

Facebook: https://www.facebook.com/farinellispaths