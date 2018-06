LEMON JAZZ FESTIVAL BY MARIO MORMONE

SAVE THE DATE. Mario Mormone mette a segno un programma d’eccezione per questa ennesima edizione del Lemon Jazz Festival. Niente comunicato, niente numeretto a sottolineare le tante varie edizioni, ma semplicemente, i gruppi e le date, che già dicono tutto. Per gli appassionati e non solo, è una settimana full immersion con i grandi del jazz internazionale, come ormai d’abitudine.

LEMONJAZZ INTERNATIONAL FESTIVAL SORRENTO 2018

21 luglio STANLEY CLARKE BAND

22 luglio ROY HARGROVE QUINTET

27 luglio YELLOWJACKETS

28 luglio GEGÈ TELESFORO (Fun Slow Ride)

29 luglio TRIO BOBO (Faso/Mayer/ Menconi)

Comune di Sorrento – Villa Fiorentino