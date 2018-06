Parte domani il servizio di collegamento.

Anche per quest’anno la Costiera Cilentana sarà collegata, via mare, con le città di Napoli e Salerno, la Costiera Amalfitana e Sorrentina, le aree flegree e vesuviane. Per il 2018, la novità è lo scalo di Seiano (Vico Equense) sulla Linea 1A dell’Archeolinea.

La mobilità via mare è ecosostenibile, evita il traffico, ti permette di ammirare coste e paesaggi meravigliosi e grazie all’impegno della Regione Campania ha un costo accessibile.