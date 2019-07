LE NEVIERE E I FAGGI SECOLARI

Alla scoperta della produzione del ghiaccio del Faito con Nino Aversa. Il ghiaccio è un elemento importante, non solo per il refrigerio estivo, ma anche nel campo della medicina. L’invenzione del frigo è dei primi decenni dell’800, più o meno negli stessi anni l’anestetico. Prima come si raffreddava? con le neviere che producevano pezzi di ghiaccio. le neviere del Faito, sono completamente diverse da quelle liguri o siciliane o di altri posti d’Italia, a Faito la temperatura , la vegetazione e la viabilità, permettevano di raccogliere la neve in grandi fosse a conca tappezzate e coperte di foglie di castagno, ed era sufficiente avere bacchette di ghiaccio fino ad agosto. Il trasporto fino all’imbarco per Napoli,giù a Seiano, avveniva a spalla. Lungo il percorso troviamo le chiese dedicate a Santa Maria La Neve.