Giovedì serata a Mar­ina del Cantone per celebrare l’inizio del Corso di Biologia Marina e premiare i vincitori del conco­rso fotografico prom­osso dal Parco Marino di Punta Campanell­a.

Una serata all’inseg­na del mare, nelle sue tante sfaccettatu­re e meraviglie. Il fascino del mare di notte, la biologia marina, le foto subac­quee. Giovedì 27 giu­gno a Marina del Can­tone, presso il divi­ng Nettuno, si terrà l’evento organizzato dal Parco Marino di Punta Campanella in occasione dell’ini­zio del corso di Bio­logia marina, partito ieri a Massa Lubre­nse.

Il fotografo Salvat­ore Ianniello parlerà e illustrerà il fa­scino del mare di no­tte, insieme al prof­essore universitario Giancarlo Carrada. Spazio poi alle prem­iazioni per il Conco­rso fotografico ” Il Mare delle Sirene”, giunto alla seconda edizione. Concorso rivolto a fotografi amatori subacquei. Appuntamento da non perdere a partire dal­le 21 a Marina del Cantone.