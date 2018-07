LE DONNE, LA LIBERTÀ E L’AMORE DADA MASILO E LA SUA GISELLE SOTTO LE STELLE DI RAVELLO

L’arte per raccontare il presente. Con l’arrivo di Dada Masilo a Ravello, il Festival 2018 giunge al cuore dello spettatore offrendo, con la Giselle della coreografa sudafricana, un racconto poetico ma impietoso dell’autodeterminazione femminile. Masilo fa danzare una “Giselle” molto originale reinterpretando la tradizione del balletto classico con l’ispirazione che nasce dalla fierezza delle sue radici ma anche con le consapevolezze acquisite delle donne del XXI secolo, guerriere all’assalto delle loro passioni, indomiti e ribelli nel rifiuto di subire il dolore dell’abbandono. L’appuntamento è per venerdì 13 luglio (ore 21.30), sul palco del Belvedere di Villa Rufolo.

Il balletto classico Giselle racconta di una giovane contadina che muore di crepacuore dopo aver scoperto che il suo amato è promesso a un’altra donna. Le Villi, spiriti femminili che costringono gli uomini a danzare fino alla morte, portano Giselle fuori dalla sua tomba con l’intento di uccidere il suo amato, ma l’amore di Giselle lo salverà.

Nella rivisitazione di Dada Masilo, contaminata dallo spirito dell’afrodanza, non c’è spazio per il perdono, gli spiriti antenati (le Villi) invitano Giselle ad unirsi a loro perché il rito si compia: è solo con la vendetta che il dolore si acquieta e la libertà si riconquista, in una visione che, a ben vedere, non è molto lontana dall’éxodos tragico della tradizione classica occidentale.

www.ravellofestival.com. Per info 089858422 boxoffice@ravellofestival.com

Venerdì 13 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Dada Masilo/The Dance Factory

Giselle

Coreografia Dada Masilo

Musiche di Philip Miller

Original Drawings Wiliam Kentridge

CAST

Giselle, Dada Masilo

Albrecht, Xola Willie

Hilarion, Tshepo Zasekhaya

Myrtha, Regina delle Villi, Llewellyn Mnguni

Bathilde, Liyabuya Gongo

Madre di Giselle, Khaya Ndlovu

Uomini/Villi: Thami Tshabalala, Steven Mokone, Tshepo Zasekhaya, Thami Majela

Donne/Villi: Ipeleng Merafe, Khaya Ndlovu, Zandile Constable, Liyabuya Gongo, Nadine Buys

Esclusiva italiana

SUDAFRICA/ITALIA

Posto unico € 40