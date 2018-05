Le Amiche del Museo Correale e le Ville Marittime Romane. Venerdi 11 a Sorrento il libro di Lucio Esposito

Da non perdere la presentazione del libro di Lucio Esposito punta di diamante di Positanonews cultura e spettacolo e di Positanonews TV oltre Presidente dell’Unitre e di mille altre iniziative. Le Amiche del Museo Correale hanno organizzato per venerdi 11 maggio, presso la sala consiliare del comune di Sorrento, alle ore 18.00, la presentazione del libro sulle Ville marittime Romane. Con l’editore Gino Fienga Con -Fine e Lucio Esposito la presenza straordinaria del prof Umberto Pappalardo, archeologo di fama internazionale, reduce da un tour di conferenze dagli Stati Uniti a Shangai, nonchè autore della introduzione del libro.

L’Associazione Le Amiche del Museo Correale di Terranova nasce a giugno 2010,su iniziativa di cinque amiche : Paola Savarese ,Anna Pane ,Rossella Di Leva , Angela Cacace , Désirée Marino.Intento propulsore dell’Associazione e’ la rivalutazione del Museo Correale di Terranova,attraverso eventi culturali come presentazioni di libri, concerti ,progetti in collaborazione con istituti scolastici, contatti o gemellaggi con altre Associazioni Museali, conferenze di natura scientifica. Ultima in ordine cronologico il restauro di una pala d’altare tardo medievale raffigurante la deposizione di Cristo. Ma le migliorie apportate nell’ambito del Museo sono tante.