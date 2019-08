Laudonia su Carlo Rossi a Campinola per il festival organistico

Papa Benedetto XVI ha ribadito e raccomandato l’uso dell’organo a canne, entro e fuori dalle celebrazioni Eucaristiche. E a Campinola di Tramonti in Costa Amalfitana vi è l’organo più antico e funzionante, a trasmissione meccanica con un manuale di 45 tasti, 9 registri e 383 canne con usignolo e zampogna, è racchiuso in una preziosa cassa decorata anche con i simboli di San Nicola, riportati pure sulla grande cantoria. Domenica 11 agosto 2019 a suonarlo per il concerto sarà olga Laudonia, la prof sorrentina, esperta ed appassionata organista.

video di repertorio dall’archivio Positanonewstv dell’ultimo concerto a Campinola di tramonti.