L’ATLANTIC STORICO SCHOONER E’ A MARINA DI CASSANO

Fino a qualche anno fa si sentiva il fischio di una nave e si accorreva , chi poteva, ad affacciarsi da una delle nostre terrazze lungo la costa. Generalmente si trattava di una nave che si avvicinava alla costa , appartenente ad una delle compagnie di navigazione con sede in penisola Sorrentina, che salutava amici e parenti. Anche le grandi navi passeggere della MSC, dopo aver lasciato il porto di Napoli facevano rotta sotto costa per far vedere ai passeggeri questo paradiso e per farsi vedere dai familiari, tutto questo non è più possibile da quando è stato abolito ” L’inchino”. Quindi succede che nel passare casualmente lungo le terrazze belvedere si scopra qualcosa di eccezionale. Non esagero quando spesso dico LA STORIA DELLA NAVIGAZIONE IN DIRETTA DALLE TERRAZZE, oggi, in serata mi è capitato di fotografare un tre alberi che a vele spiegate sottocosta si avvicinava al porto di Marina di Cassano. Rilevatone il nome ATLANTIC, nell’indagare poi, sono rimasto sbalordito dalla sua storia, che qui di seguito condivido con gli appassionati del mare e della storia dell’arte. Si , Arte, perchè la Kaiser Cup del 1905 appare negli acquerelli di Eduardo De Martino, che seguì la competizione velica al seguito di GiorgioV

L’Atlantic è uno yacht a vela da 56 m di lunghezza, è stato costruito nel 2010 da Van der Graaf. Gli interni dello yacht sono stati progettati da Kastelein e il suo stile esterno è di William Garden. E’ la copia esatta del grande schooner varato nel 1903. di cui di seguito la storia :

Commissionato dal socio del New York Yacht Club Wilson Marshall , Atlantic è stato lanciato nel 1903.

È stata progettata da William Gardner , uno dei più famosi designer americani di grandi yacht.

Dal momento in cui l’Atlantico andò in mare, fu chiaro che era una goletta eccezionalmente veloce e bella. Quando uno yacht nel 1903 colpisce venti nodi durante le sue prove in mare, è uno yacht promettente, ma anche allora nessuno poteva immaginare che due anni dopo questo yacht avrebbe stabilito un record che sarebbe rimasto senza eguali per quasi un secolo.

Tuttavia, mentre Wilson Marshall voleva che Atlantic fosse la goletta più veloce sull’acqua, sentiva che non c’era motivo di scendere a compromessi in fatto di comfort. A differenza delle golette da corsa contemporanee, Atlantic era dotata di ogni lusso immaginabile. Equipaggiata con i migliori pannelli in mogano, aveva due generatori a vapore per alimentare luci elettriche, frigoriferi e una grande cucina. Sul ponte, anche i verricelli della drizza e gli argani della lamiera primaria erano a vapore. Aveva due doppie e tre cabine singole, un atrio, un ampio salone a tutto baglio, una sala da pranzo, un grafico e una camera blindata, tre ampi bagni e nella tuga c’era una comoda sala di osservazione. Aveva ciminiere a scomparsa, così mentre sotto la vela il riscaldamento a vapore sottocoperta, i sistemi di illuminazione e di refrigerazione potevano continuare a funzionare. Atlantic’s fo’c ‘

Durante la sua prima stagione, Atlantic si rivelò veloce, vincendo sia la Brenton Reefche la Cape May Cup , ma fu solo nel 1905 a conquistare la Kaiser’s Cup , una gara transatlantica da Sandy Hook a Lizard. Denominata ” L’ultima grande razza di principi“, le voci di questa gara includevano tutti gli yacht che i ricchi e i potenti della Gran Bretagna e dell’America potevano inviare in mare.

Il leggendario capitano Charlie Barr , che aveva già difeso con successo l’ America’s Cup per tre volte, fu ingaggiato dal capitano Atlantic. La determinazione a vincere di Charlie Barr è stata tanto leggendaria quanto le sue capacità di guidare il più grande yacht fino al limite. E vinci, ha fatto, navigando 3006 miglia in 12 giorni, 4 ore, 1 minuto e 19 secondi. Il record di 24 ore di Atlantic era di 341 miglia, con una velocità media di 14,1 nodi. Sono stati fatti innumerevoli tentativi per rompere questo record, ma rimarrebbe fermo fino al 1998, il record di velocità più lungo nella storia della nautica da diporto.

La storia di Atlantic continuò per altri settantasette anni con la proprietà che passò attraverso artisti del calibro di Cornelius Vanderbilt III e Gerald Lambert . Fu utilizzata come nave madre per altri yacht da competizione come Vanity, per i difensori dell’America’s Cup e per gli Yankee della J-Class nel suo viaggio in Inghilterra. Il suo libro degli ospiti includeva i ricchi e famosi del mondo. In poche parole, è la goletta da corsa più famosa e amata di tutti i tempi.

Anche se dopo la seconda guerra mondiale l’Atlantico non sarebbe mai più tornato, si rifiutò di rinunciare alla sua esistenza. In qualche modo fu salvata dal deposito di rottami in tre diverse occasioni, si staccò dai suoi ormeggi, tornò in mare senza un uomo a bordo e finì per essere usata come casa galleggiante, un ristorante e un molo galleggiante in una stazione di servizio. Finalmente il 30° gennaio 1982 è stata interrotta fino a Newport News Boat Harbour, Virginia.

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera

Oggi questa imbarcazione viene noleggiata come barca d’epoca, la disposizione interna di Atlantic può ospitare fino a 12 ospiti in 6 camere, 3 cabine doppie e 3 cabine doppie. È anche in grado di trasportare fino a 11 membri dell’equipaggio a bordo per garantire una rilassante esperienza di yacht di lusso. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere per creare un’atmosfera elegante e confortevole.

Le impressionanti strutture per il tempo libero e l’intrattenimento di Atlantic la rendono la barca da charter ideale per socializzare e intrattenere con la famiglia e gli amici.