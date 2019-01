L\'Associazione Cypraea ed il Liceo \"De Filippis-Galdi\" di Cava de\' Tirreni in musica all\'Archivio di Stato di Salerno

“Viaggiate con noi sulle ali della musica di tutti i tempi”.

E’ l’accattivante invito dei talenti del Liceo musicale “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni, diretto dalla Dirigente scolastica, professoressa Maria Alfano, che, mercoledì 23 gennaio, alle ore 17, si esibiranno presso il Salone Bilotti dell’ Archivio di Stato di Salerno, in Piazza Conforti, nell’ambito della programmazione dell’Associazione Culturale Cypraea, sezione di Salerno e provincia, presieduta da Giuseppina Gallozzi.

Gli allievi, Sharon Langella, Gaia Santoriello, Valentino Pappalardo, Gabriele Vitale, Alessio Palladino, Vincenza Fiorillo, Riccardo Falcone, Angela Cascella, Diego Fausto, Mario De falco, Francesco Carbone e Carmen D’Amico, guidati dai maestri, Elena Memoli e Giuseppe Ler, delle classi di canto, flauto e musica d’insieme, eseguiranno un ricco ed articolato programma: Sonata in do maggiore per flauto e pianoforte di G. Donizetti, Danza ungherese n5 di J. Brahms per trio di clarinetti, Sinfonia dell’opera “L’Italiana in Algeri” di G. Rossini per ensemble di fiati, Con te partirò, Mission theme, Nuovo Cinema Paradiso per ensemble di fiati.

Arrangiamenti della pianista Giuseppina Gallozzi.