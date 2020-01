L’Arcivescovo Francesco Alfano celebra a Sorrento la Santa Messa per il 50esimo Anniversario del Liceo Gaetano Salvemini

Giovedi 23 gennaio in Cattedrale alle 18.30 per un momento di profonda condivisione con tredici sacerdoti che hanno studiato all’Istituto sorrentino:

don Paolo Anastasio

don Gennaro Boiano

don Modestino Capodilupo

don Alfonso De Gregorio

don Michelangelo Gargiulo

don Francesco Saverio Iaccarino

don Emmanuel Miccio

don Antonino Minieri

don Gianluigi Persico

don Daniele Pollio

don Salvatore Savarese

don Mario Schisano

don Antonio Staiano

Si terra giovedi 23 gennaio a partire dalle ore 18.30 alla chiesa Cattedrale di Sorrento (Via Santa Maria della Pietà, 46) la Santa Messa celebrativa del “Salvemini 2020”, il 50esimo anniversario dalla fondazione del Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini al servizio dei giovani della Penisola Sorrentina e dell’Isola di Capri.

La solenne liturgia sarà presieduta dall’Arcivescovo di Sorrento – Castellammare di Stabia Francesco Alfano e concelebrata dai tredici diplomati all’Istituto che sono divenuti sacerdoti nel corso degli anni.

La funzione sarà animata dal Coro della Cattedrale, storica formazione musicale che conta anch’essa all’interno numerosi ex studenti.

La Santa Messa, aperta alla cittadinanza, sarà l’occasione per raccogliere tutta la comunità del Liceo del presente e del passato in un momento di profonda condivisione, dedicando inoltre un pensiero a chi ha attraversato le aule della scuola in questi primi 50 anni: docenti, studenti, dipendenti, che ora non ci sono più.

“Una tra le cose più belle riscontrate nella preparazione di questo anniversario – dichiarano il Presidente del Comitato Organizzatore Salvemini 2020 Gianluigi Cioffi Stinca e il Dirigente Scolastico Patrizia Fiorentino – è che tanti ex studenti hanno voluto mettere a disposizione dell’organizzazione il loro vissuto, i loro ricordi, non ultimo il sapere della loro professione; mettendosi cioè al servizio della causa con ciò che sanno fare e possono raccontare. Non sono stati da meno i tanti diplomati di questi primi cinque decenni che hanno scelto, una volta terminato il loro percorso al Liceo, di servire il nostro territorio in un modo pieno, totalizzante e altrettanto formativo divenendo presbiteri, i quali con entusiasmo hanno voluto onorare questo avvenimento donandoci questo momento importante.

Il nostro grazie va a loro, alla Curia Arcivescovile e all’Amministrazione della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo in Sorrento”.

Il programma ufficiale dell’anniversario è stato presentato nel corso della cerimonia inaugurale di sabato scorso 18 gennaio ed è ora disponibile al link: www.salvemini2020.it/programma.

Gli aggiornamenti sul progetto o per scoprire come diventarne volontario sono disponibili sul sito internet: www.salvemini2020.it o seguendo il profilo Instagram: @salvemini2020.

Il progetto Salvemini 2020 è reso possibile anche grazie al patrocinio delle sei amministrazioni comunali della Penisola Sorrentina e ai partner: Acampora Hotels, Fondazione Sorrento, Limoncello Capri, Macoa.

Il progetto è stato promosso ed elaborato dall’Associazione Gli Ex del Liceo Salvemini, l’organizzazione che raccoglie tutti i diplomati del liceo sorrentino, e donato all’Istituzione Scolastica, la quale lo ha da subito condiviso e fatto proprio.

Il Salvemini 2020 non vuole essere un evento meramente commemorativo, ma anzi una fonte di ispirazione, rivolta a tutta la cittadinanza e agli studenti, per il rilancio culturale della costiera sorrentina attraverso un programma corposo di iniziative lungo tutto l’anno del cinquantennio, da gennaio 2020 a gennaio 2021.

I soggetti istituzionali interessati dal progetto sono stati i promotori del Comitato Organizzatore Salvemini 2020, un ente di diritto privato, composto da esponenti della scuola e delle professioni e costituito al fine di poter meglio programmare e gestire le celebrazioni ufficiali.