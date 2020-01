L’Anima Dei Sensi ¤ Emozioni In Cammino • PasseggiataBenEssere

Organizzate da Siviero, senza cani e per 10 euro.

Lo scroscio fluente del limpido torrente

L’eco sfumato del ritmo incalzante

La vela lontana che sfuma all’orizzonte

nel contrasto del celeste e dell’azzurro

picchiettato di bianchi spruzzi.

I colori – il giallo fiorito, il verde, l’ocra

gli umori e i sospiri della terra,

la forza della pietra, mescolata dall’antico sudore, ci hanno donato un attimo di pace sospesa nell’infinito.

(Enzo Tafuri • “Il borgo” • Àlbori 13 giugno 2007)

🌺 L’Anima dei Sensi

Domenica 26 Gennaio ore 9.30

Albori • Vietri sul mare

Nuovo appuntamento con

«Emozioni in Cammino • Passeggiate BenEssere»

Saremo immersi nella pace del piccolo e pittoresco borgo di Albori – inserito nel Club dei più belli d’Italia (https://borghipiubelliditalia.it/borgo/albori/ ) – che troneggia in un’insenatura della Costiera, sospeso tra il mare del golfo di Salerno e il monte Falerio con il suo rigoglioso bosco.

“Se qualcuno parla nella parte alta del paese, giù in basso si sentono anche i sospiri”.

(Domenico Rea)

❣ INFO IN AGGIORNAMENTO ❣

💊 “NATURE PRESCRIPTIONS •

DOSI DI NATURA” PER LA NOSTRA SALUTE

«Emozioni in Cammino • Passeggiate BenEssere» sono iniziative volte alla promozione della salute e dello star bene curate dalla Dott.ssa Maria Rosaria Siviero, psicologa psicoterapeuta, riservate a chiunque senta il bisogno di ri-trovare il proprio equilibrio psicofisico attraverso esperienze di immersione in Natura introducendo aspetti emozionali e di conoscenza di sé.

Numerose indagini biomediche internazionali, condotte negli ultimi ultimi venticinque anni, hanno evidenziato attraverso misurazioni scientifiche gli effetti benefici sulla salute delle pratiche di immersione in natura:

▪ azione antistress (riduzione degli ormoni dello stress: cortisolo, adrenalina e noradrenalina)

▪riduzione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca

▪ miglioramento della concentrazione e della memoria

▪ azione rilassante e rigenerante

▪ azione benefica sul sistema immunitario da parte di alcune sostanze aromatiche – i monoterpeni – emesse dagli alberi.

🚶 A CHI È RIVOLTA LA PASSEGGIATA?

A chiunque abbia voglia di trascorrere una giornata all’aria aperta per “staccare la spina” dalla routine settimanale, regalandosi un po’ di BenEssere, serenità, leggerezza, momenti di introspezione, riflessione, condivisione, nuove conoscenze.

L’esperienza è riservata a persone adulte e non è adatta alla presenza dei nostri amici a quattro zampe. 🚫🐶

Le Passeggiate BenEssere sono esperienze di immersione in Natura e non di tipo sportivo.

Se hai voglia di camminare a ritmo più spedito forse non è l’iniziativa adatta a te.

📌COSA SERVE?

• Abbigliamento comodo e a strati

• Scarpe da trekking o con suola scolpita (obbligatorie)

• Telo per sedersi/sdraiarsi

• Acqua, snack,

• Pranzo a sacco

ℹ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per poter organizzare al meglio la Passeggiata BenEssere è 《NECESSARIA LA PRENOTAZIONE》

⚠ Attenzione: le adesioni e l’interesse espressi esclusivamente su facebook non sono considerati validi.

ℹ PER PRENOTARE:

📞 chiamare il 347 69 87 953

Maria Rosaria Siviero

(è preferibile sentirsi a voce)

oppure

inviare messaggio 🔹whatsapp🔹 specificando

NOME – COGNOME – NUMERO DEI PARTECIPANTI

📴 Avvisami se non puoi venire perché l’evento è a numero chiuso e darai così la possibilità ad altri di esserci.

ℹ IL CONTRIBUTO È DI 10 EURO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

❗Le indicazioni per l’appuntamento saranno fornite per iscritto su whatsapp a prenotazione effettuata❗

