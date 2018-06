“Lampenaria” San Pietro 2018 Giovedì 28 Giugno 2018 ore 21,00 Folclore e sapori di campagna

Nella notte precedente la ricorrenza della festa di S. Pietro, prima di onorare il Santo patrono del borgo, secondo la tradizione, che affonda le sue radici nella storia, i cittadini sono soliti raccogliere frasche, legno ed altro per farne una catasta cui, danno fuoco al calare delle tenebre e all’apparire delle prime lucciole.

Era festa vera, genuina, perché semplice e povera, dove contavano i sentimenti che scaturivano dalla purezza delle fiamme purificatrici che univano in allegria ed amicizia una comunità, che uscita dall’inverno celebrava il rito dell’inizio dell’estate.

La preparazione era affidata ai giovani ed ai bambini, impegnati per giorni a raccogliere legna da accatastare nella piazzetta. Costituisce un rito millenario ed un gioco festoso che dura una settimana. La cosiddetta “Lampenaria di San Pietro” era anche un occasione di richiamo per tutti gli Scalesi, motivo d’incontro, di amicizia, di discussione sulle semine nei campi e di speranza per i futuri raccolti.

L’appuntamento è per Giovedì 28 Giugno alle ore 21,00.