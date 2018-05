Laboratorio dedicato alla pizza fatta in casa

Grande ritorno a Tramonti con l’appuntamento ideato per tutti coloro che amano destreggiarsi nella realizzazione della pizza fatta in casa. Mercoledì 9 maggio alle ore 18:00 presso la Trattoria San Francisco di Tramonti, dove il Maestro Pizzaiolo dell’ Alleanza SlowFood Maiorano Francesco ci farà da guida attraverso la scelta delle materie prime, dei vari tipi di farine, l’utilizzo dei lieviti e la corretta lievitazione. In particolare si sottolineerà l’importanza di scegliere una farina di qualità che, anche nella preparazione della pizza fatta in casa rappresenta una condizione indispensabile: il Maestro Pizzaiolo presenterà e farà utilizzare durante il Laboratorio le farine dei “Molini Pizzuti”, antico mulino del nostro territorio che produce farine 100 % naturali da grani di alta qualità.

Ad arricchire la serata ci sarà la Dott.ssa Daniela Russo, Biologa Nutrizionista, che ci illustrerà come la pizza possa essere inserita in un piano alimentare sano e bilanciato, le sue caratteristiche alimentari ed i valori nutrizionali degli ingredienti che la costituiscono. Verrà posta, quindi, attenzione alla scelta dei prodotti di eccellenza onde evitare le problematiche, molto frequenti oggigiorno, delle cosiddette “intolleranze alimentari”.

Il Laboratorio “Pizza in casa” prevede una prima parte teorica, in cui verranno illustrati i vari passaggi per ottenere un buon impasto ed una parte pratica, in cui si procederà alla realizzazione da parte dei partecipanti, del panetto vero e proprio: ognuno potrà portare via l’impasto preparato insieme per poi realizzare, rispettando le ore di lievitazione necessarie, la pizza a casa.

Al termine della lezione e’ prevista la degustazione delle pizze preparate da Francesco Maiorano.

Il costo simbolico del Laboratorio e’ di 15,00 € a persona.