La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it a Nocera Inferiore il 30 giugno con “Alla ricerca di senso” di Lino Picca. Prime “Menzioni” per il Premio costadamalfilibri

La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo prosegue gli appuntamenti con i “Salotti letterari” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri, maiolica realizzata dal maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, e le due sezioni “GialloNoir” e “Antologie”, premiate con opere della pittrice salernitana Ida Mainenti.

E così Sabato 30 Giugno la kermesse culturale, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, fa tappa a Nocera Inferiore. Alle ore 18.30, infatti, nell’Auditorium del Convento di Sant’Antonio, ospite sarà Lino Picca con “Alla ricerca di senso” (Polis SA).

Ne parlano con l’autore il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone e il giornalista Davide Speranza. Intervengono Anna Garofalo, coordinatrice provinciale di “Libera” Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, e il teologo don Ciro Galisi.

In collaborazione con l’Associazione Polis Sviluppo e Azione.

Quale senso ha la vita, in una situazione di disuguaglianze abissali prodotte dal finanzcapitalismo, dove settanta “Epuloni” posseggono la ricchezza di tre miliardi e mezzo di poveri ”Lazzari”? Quale senso ha la vita, in una situazione nella quale intere popolazioni, per la fame e per le guerre e, ancora più domani, per la crisi ecologica, sono condannate a “migrare” e a sottoporsi a sofferenze inaudite e, sempre più spesso, a morte sicura? Quale senso ha la vita quando, di fronte a questo fenomeno epocale delle “migrazioni”, appare, sempre più spesso, nei comportamenti delle persone e delle comunità, l’inumano, come considerazione che l’altro uomo è nulla? Attraverso un “itinerario intorno all’uomo”, concluso da un capitolo su Gesù di Nazareth, nella prima parte, sviluppato, poi, più ampiamente, nella seconda parte, “Alla ricerca di senso” di Lino Picca giunge alla conclusione che il senso più profondo della vita è indicato dal progetto rivoluzionario di Gesù di “cambiare se stessi (matànoia), per cambiare il mondo”, di passare, cioè, dalla supremazia dell’“ego” e della categoria del “POTERE” alla supremazia del “noi” e della categoria della “condivisione”.

Intanto cominciano a delinearsi i nomi dei primi “segnalati” per il Premio costadamalfilibri 2018.

La direzione organizzativa della XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo comunica che il 13 luglio prossimo, presso la Torre vicereale di Cetara, saranno consegnate alcune Menzioni “speciali” ad autori del territorio presenti alla kermesse culturale. Tra questi Vito Pinto e Gianni Grattacaso per “Irene Kowaliska 1939” (Areablu), Rosaria Zizzo “Vite in cenere” (Terra del Sole), Virgilio Iandiorio per “Gli Aragonesi a Salerno” (ABE). Un riconoscimento speciale anche al reading “A mari confini…in ricordo dei bambini morti nel Mediterraneo”, messo in scena dagli attori Maria Strianese e Attilio Bonadies, e dai musicisti Alyssia Cappotto e Vito Palazzo.

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it