La vittoria impossibile, storia alternativa e sport per l\'antologia di Andrea Pelliccia

La vittoria impossibile, è questo il titolo della prima antologia a cura di Andrea Pelliccia dedicata ad una serie di racconti capaci di coniugare storia alternativa e sport. Pubblicato dalla Delos Digital, il volume con la prefazione di Darwin Pastorin, sarà presentato al Vomero martedì 20 alle 18:00 presso l’Associazione Culturale PerlAge in via Alessandro Longo, 22. Alla presentazioneprederanno parte lo stesso curatore Andrea Pelliccia ed il giornalista Claudio Agave. Interverranno numerosi esponenti del mondo dell’informazione ed alcuni personaggi noti del mondo dello sport. “ Storia alternativa, ucronia, o ancora sliding doors, se avete la passione per il cinema. Il fascino di immaginare cosa sarebbe accaduto se le cose fossero andate diversamente: se Napoleone non fosse stato sconfitto, se l’Impero Romano non fosse caduto, se l’Asse avesse vinto la Seconda guerra mondiale. Ma ci sono molte altre storie che possono essere raccontate, che non riguardano la Storia con la ‘S’ maiuscola, ma che toccano le nostro passioni: quelle sportive, per esempio. Momenti fondamentali della storia dello sport che se fossero andati diversamente, chissà, forse avrebbero cambiato il mondo. Per la prima volta un’antologia di racconti dedicata all’ucronia sportiva, curata da Andrea Pelliccia. Per il lettore, tredici racconti che propongono un’inquadratura davvero diversa. Dal calcio al rugby, dal pugilato al basket, dall’atletica leggera all’hockey su ghiaccio all’automobilismo a formare il libro titoli intriganti come – Gli operai che non fecero l’impresa (Simone Cola e Marco Di Grazia) – Tutti Neri (Andrea Pelliccia) – Passaggio di consegne (Giampietro Stocco) – La stanza di George (Simone Galeotti) – Il pugile Cassius Clay morto in Vietnam (Andrea Bacci) – A domanda risponde (Carlo Martinelli) – Io sono Wilfredo (Gian Domenico Mazzocato)– Il sogno spezzato di Herb Brooks (Stefano Piazza) – Maya Clay (Emanuela Valentini)- Mantide (Alessio Cecchin)- – Batteremo il Dream Team (Pietro Nardiello) – Goal (Paolo Antonio Magrì) – AniCore (Lorenzo Crescentini)