La sagra della Melanzana al Cioccolato a Maiori

Anche quest’anno nei giorni 7 e 8 Agosto si terrà

La Sagra della Melanzana alla cioccolata ,

con nuove idee e qualche nuovo volto, con l’entusiasmo e l’impegno di sempre ci siamo uniti in questa avventura con lo scopo di valorizzare la cultura gastronomica locale.

L’intenzione degli organizzatori è infatti sostenere la conoscenza delle produzioni e le tipicità locali, integrandole e allo stesso tempo rafforzando l’offerta turistica-culturale ed enogastronomica del territorio. Nella splendida Maiori nei giorni 7 e 8 agosto si svolgerà un evento che unisce il gusto alla tradizione del nostro territorio; gli organizzatori sono pronti a trasformare la sagra in un evento unico sia per i turisti che per gli abitanti del posto.

L’apertura stand è prevista per le 20:30. Il menu proposto prevede antipasto a base di melanzana grigliata ripiena di pan grattato e caciocavallo, un primo piatto, classico Casarecci alla Siciliana e non può mancare il secondo piatto, la PARMIGIANA, rigorosamente fritta , ma La regina della serata sarà senza dubbio la melanzana con la cioccolata, piatto di antica tradizione locale amato in tutto il mondo. Oltre agli ottimi cibi cucinati compreso nel prezzo (15€) sarà possibile sorseggiare della Birra alla Spina e un goccio di Limoncello a chiudere un menù a dir poco delizioso.

Sulle note della buona musica della tradizione Napoletana si aprirà il percorso teatrale a cura dell’Ass.Culturale ATELLANA (gratuito per chi acquista il menù)Inoltre sarà possibile visitare la colleggiata ed il museo fino alle ore 23,30 circa

Vi aspettiamo a Maiori per un evento irripetibile!!