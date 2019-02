“La Passeggiata di Carnevale” della Scuola dell’Infanzia Angelina Lauro

I docenti della Scuola dell’Infanzia Angelina Lauro dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso”, hanno organizzato per domani 28 febbraio 2018 alle ore 10 “La Passeggiata di Carnevale”. Il percorso scelto passerà da via Rota, Piazza Tasso, Corso Italia fino a Villa Fiorentino, ritornando per il Corso Italia fino a Marano, per il ritorno alla scuola.

“Carnevale… con la valigia” è il leitmotiv del corteo che sfilerà lungo le strade della Città di Sorrento. Il fil rouge del lavoro didattico di quest’anno è “IL VIAGGIO… viaggiare per… viaggiare con…”. La passeggiata di Carnevale vuole essere la conclusione di un lavoro didattico svolto con i bambini per far conoscere le maschere e le tradizioni carnevalesche di altre città d’Italia, un viaggio che ha avuto inizio da Napoli con Pulcinella rappresentato dai bambini di tre anni, Colombina ed Arlecchino veneziani, rappresentati dai bambini di 4 anni, Burlamacco ed Ondina (Carnevale di Viareggio) e Bufon (Carnevale ladino che si festeggia in Trentino) rappresentati dai bambini di 5 anni.

E’ stato un lavoro interessante che ha stimolato la curiosità e l’attenzione dei bambini, che hanno “VIAGGIATO” per l’Italia attraverso storie, canzoni e filastrocche per conoscere i diversi modi di festeggiare il Carnevale.