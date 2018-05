LA NAVE QUEEN MARY A SORRENTO

La più grande nave del mondo nel Golfo di Sorrento.Partita dall’Australia, Melbourne il 22 febbraio 2018, concluderà la lunga crociera il 10 maggio in Inghilterra Southampton, dopo aver toccato le più belle città e le più importanti capitali del sud est asiatico. 80 giorni di crociera di lusso gestiti dalla Cunard ,fruibili anche a pezzettoni, per un costo medio giornaliero di 150 euro. Lo scalo di oggi era previsto a Napoli in banchina, ma probabilmente le richieste del pubblico o le particolari dimensioni della nave 345 metri di lunghezza hanno fatto optare per il golfo di Sorrento. Giudicati eccellenti i servizi offerti dai due terzi dei passeggeri, non mancano lamentele sul cibo soprattutto quando sono presenti a bordo tutti i 3200 passeggeri.

La RMS Queen Mary 2 è un transatlantico britannico. È stata fino al varo della Freedom of the Seas la più grande nave passeggeri in ordine di grandezza (stazza) mai realizzata, ed è nel 2010 la terza nave da crociera più grande del mondo, dietro alla più grande nave passeggeri del pianeta, la Oasis of the Seas e alla già citata Freedom of the Seas. Costruita nello storico cantiere navale di Saint-Nazaire (Loira Atlantica) in Francia, la Queen Mary 2 appartiene alla storica compagnia Cunard Line e compie durante buona parte dell’anno un regolare servizio di linea espresso tra Southampton e New York (in 7 giorni) ed è quindi considerata come un transatlantico di linea e non come nave da crociera. Per questa ragione, ha delle caratteristiche strutturali ed estetiche che la rendono profondamente diversa dalle altre navi attuali: una prua slanciata, uno scafo più solido e rinforzato (che scende di diversi metri anche sotto la linea di galleggiamento e possiede circa il 40% di acciaio in più rispetto alla media), un lunghissimo bulbo a prua e delle prestazioni ragguardevoli (30 nodi di velocità massima). Le sue notevoli doti di equilibrio, stabilità e velocità le consentono di attraversare l’Atlantico in qualunque condizione durante tutto l’anno. Ha sostituito la Queen Elizabeth 2nel 2008 nel ruolo di ammiraglia della Cunard Line. In virtù del suo ruolo di nave di linea la nave ha acquisito la sigla “RMS” (Royal Mail Ship).