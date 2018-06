“LA MAGIA DELLA MUSICA” SABATO 30 GIUGNO E DOMENICA 01 LUGLIO ORE 20.30 ATRIO SCUOLE ELEMENTARI DI MINORI

LA MAGIA DELLA MUSICA” è il tema dello Spettacolo 2018 de “La Bottega delle Arti”, il laboratorio di Teatro e Pianoforte della Costa d’Amalfi. Quest’anno grande novità con la speciale partecipazione del Mago Trasformista vincitore di ITALIAN’S GOT TALENT che coinvolgerà il pubblico in una performance varia, tra esibizioni al pianoforte, scene teatrali , video trasformazioni e grandi magie. Finalmente Sabato 30 giugno e Domenica 1 Luglio, dopo aver approdato in tutte le locations della costiera, da Maiori, Amalfi, Praiano all’Auditorium Neimeyer di Ravello, i Piccoli e Giovani artisti dell’Accademia porteranno sul palcoscenico di Minori il loro indiscutibile talento e la loro voglia di esprimersi dopo un anno di sperimentazioni, di esami, di concorsi.

“E’ una sfida che si rinnova ogni anno sempre con risultati migliori” afferma il direttore Gerardo Buonocore che dirige la scuola in costiera da 25 anni. Il Laboratorio lavora in convenzione con il Conservatorio di Musica di Salerno, che in numerose occasioni ha approvato ed apprezzato il lavoro certosino e i percorsi didattici modellati per ogni singolo discente. Un ringraziamento al Comune di Minori e un grande in bocca al lupo a tutti gli allievi, Vi aspettiamo dalle ore 20.30 presso l’Atrio delle Scuole Elementari di Minori.

Per Info 335 5866010