“LA MACCHIA URBANA” A VILLA FONDI

Martedì 17 luglio 2018 alle ore 21 a Villa Fondi sarà ospite dell’Estate Blu lo scrittore Michele Grimaldi che presenta il libro “La macchia urbana“. Introduzione di Antonio D’Aniello, consigliere comunale, modera Vincenzo Iurillo giornalista de “Il Fatto Quotidiano”.

La macchia urbana: il libro delle città

„Il libro, scritto da Michele Grimaldi, è edito dalla casa editrice Aracne“

Il volume è, prima di tutto, un appassionato esercizio di critica del fenomeno urbano. In queste pagine il fare teoria della città riscopre la radice originaria del theorein (etimologicamente il “vedere la città”) che però, non è un’attività ingenua o passiva, quanto una lotta per squarciare i paraventi del mainstream, per conquistare uno sguardo sapiente sulle strutture del potere e per lasciarsi incantare dalla molteplicità della vita urbana. L’autore ci offre un rischiaramento della questione, un Aufklärung post–illuministico, non solo oltre il sonno della ragione, ma per un risveglio della vita cittadina.