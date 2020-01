LA LUMACA. ANTOLOGIA

Gennaro Galano: Storie di storici

Sulla scia del suo ultimo articolo per La Lumaca (il numero 55 #storia è online al link http://rivistalalumaca.blogspot.com/2019/01/n-55-storia.html), Gennaro Galano ci parla di alcuni storici che hanno dedicato opere importantissime a Massa Lubrense e alla penisola sorrentina. Non lasciatevi intimidire dalla lunghezza del video o dalla bellezza di Domenico Palumbo che lo accompagna e godetevi un piccolo documentario "fatto in casa"!

Pubblicato da La Lumaca su Lunedì 4 febbraio 2019