La locanda Dodici saluta l’estate con il Live Show di Nick Cavaliere

E’ settembre, “Ciao estate”, ma solo per il momento e con un evento esclusivo presentato da Dodici – Locanda del gusto di Aversa. “Ciao mare” si terrà venerdì 27 settembre alle ore 20:30 presso l’incantevole giardino di Dodici per vivere una serata magica in compagnia di ospiti speciali. Una notte all’insegna della musica di qualità, con il live show di Nick Cavaliere. Il giovane swing singer partenopeo che, insieme al fedelissimo amico Antonio, ha dato vita alla band con la quale vanno in scena ormai dal 2008. Diversi i contesti musicali, numerose le esperienze professionali nel campo della musica dal vivo, con i loro coinvolgenti live nei locali e nelle piazze sempre molto affollate. Nel 2012 hanno dato vita a questo progetto cimentandosi per la prima volta in un PianoShow che esegue dal vivo un’attenta selezione di brani Pop/RnB/Dance. I 2night operano in tutta la Campania, soprattutto nelle province di Napoli e Salerno, ricevendo molti consensi nei locali più cool della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. E stavolta le note di Nick Cavaliere suoneranno nel giardino di Dodici con l’evento culinario “Ciao Mare”.

La locanda glamour vuole salutare il mare con un ritorno a sapori più intensi, le cotture lente, le tavole più strutturate. Profumi che sanno di terra e di bosco, di spezie e di frutta matura. La Locanda del gusto si prepara ad accogliere i suoi ospiti con i calici alla mano e gli occhi rivolti verso il cielo che volge verso l’autunno. Aspettando la prossima estate.

La cena sarà preceduta da un aperitivo servito dai partner Nocillo Leanza & ShakeClub. Tra i partner della serata non mancherà la Pasticceria Biagio Martinelli di Aversa, con magnifici dessert adatti ad soddisfare ogni palato.

Il menù della serata

Antipasto

Polipetto nostrano su cicoria stufata

Primo

“Ammiscata” di pasta e patate al profumo di mare

Secondo

Ricciola del golfo su melanzana appassita, pomodori, semi canditi e polvere di olive

DOLCE

Mille voglie di mela annurca di “Biagio Martinelli”

Sfoglia croccante, spuntoni di mousse fondente con un cuore di mela annurca e salsa alla vaniglia

L’evento è a numero chiuso e sarà necessario prenotarsi ai seguenti numeri: 3342606558 – 3357772999.

Via Cupa Scoppa, 34 – Aversa (CE)