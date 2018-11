La cultura dell’antico a Napoli nel secolo dei lumi.

Napoli – Ercolano 14-16 novembre 2018 programma

Mercoledì 14 Novembre 2018

Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli

10.30 – Saluti di apertura:

GAETANO MANFREDI

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II

ARTURO DE VIVO

Pro-Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

EDOARDO MASSIMILLA

Direttore del DSU-Dipartimento di Studi Umanistici

FRANCESCO ACETO

Dottorato in Scienze Storiche, Archeologiche e

Storico-Artistiche

GIOVANNI POLARA

Presidente dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti

MASSIMO OSANNA

DSU – Dipartimento di Studi Umanistici

Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei

Introduzione: CARMELA CAPALDI

Sezione I – Temi di investigazione

Presiede: FAUSTO ZEVI

11.00 – CARLO GASPARRI

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

Promenade cumana

11.40 – PAOLO AMODIO, MARIO COSENZA

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

Napoli e Pompei nell’Encyclopédie

12.00 – PAOLA D’ALCONZO

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

«Egli è il primo de’ Sovrani, ch’abbia fatto uno scavamento così

vasto, durevole, e dovizioso»: scavo e pubblicazione dei reperti

vesuviani in un manoscritto galianeo del 1756

12.20 – AGNES ALLROGGEN BEDEL

“Top secrets”. I primi decenni degli scavi borbonici

12.40 – CLAUDIA VALERI

(Musei Vaticani, Roma)

L’eredità di Winckelmann nella percezione dell’Antico

13.00 – Dibattito

Pausa pranzo

Mercoledì 14 Novembre 2018

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

14.30 – Saluti di benvenuto:

PAOLO GIULIERINI

Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

VALERIA SAMPAOLO

già Conservatore Capo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Sezione II – L’esperienza dell’Antico

Presiede: STEFANO DE CARO

14.50 – FRIEDRICH WILHELM VON HASE

“Per ASPERA AD ASTRA” – Da Stendal a Dresda (1717-1755).

Gli anni di Johann Joachim Winckelmann in Germania

15.10 – CARMELA CAPALDI

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

I viaggi di Winckelmann nel Regno di Napoli

15.30 – GIULIANA LEONE

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

Maria Amalia e i papiri ercolanesi

15.50 – EMANUELA SPAGNOLI

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

Paderni e Winckelmann

16.10 – MARINA TALIERCIO

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

Rinvenimenti monetali ad Ercolano nel ‘700

16.30 – Pausa caffè

16.50 – CONCETTA LENZA

(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)

L’altro volto dell’Antico: l’etruscheria

17.10 – MARINA CASO

(Parco Archeologico di Ercolano)

Il ritratto dello Pseudo Seneca tra scoperta e collezionismo

17.30 – LUCIA SCATOZZA

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

La collezione dei preziosi del Real Museo Borbonico

17.50 – Dibattito

Sezione III – Documentare l’Antico

Presiede: VALERIA SAMPAOLO

18.00 – LEONARDO DI MAURO

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

I riflessi della collezione del Duca di Noja nella creazione della

sua mappa topografica della città di Napoli

18.20 – GABRIEL ZUCHTRIEGEL

(Parco Archeologico di Paestum)

Cosa accadde a Piranesi tra i templi di Paestum?

18.40 – LUIGI GALLO

(Università degli Studi della Basilicata)

Au rebours: Giovanni Battista Piranesi fra Pompei e Paestum

19.00 – RAFFAELLA BOSSO

(Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il

Comune di Napoli)

Suggestioni piranesiane nelle arti decorative del Regno delle

Due Sicilie

19.20 – Dibattito

Giovedì 15 Novembre 2018

Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli

Sezione IV – L’Antico tra mito e storia

Presiede: MARISA SQUILLANTE

9.30 – EDUARDO FEDERICO

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

La storia nel mito: la traduzione a Napoli de La mythologie di

Antoine Banier (1754)

9.50 – ROSANNA CIOFFI

(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Luigi Vanvitelli o Archimede Fidiaco in Arcadia

10.10 – MARIA GABRIELLA MANSI

(Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III)

Pasquale Baffi grecista e rivoluzionario

10.30 – MARIA ROSARIA NAPPI

Enrico Colonna, un artista fra ribellione e classicismo

10.50 – ISABELLA VALENTE

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

La memoria visiva della rivoluzione del ’99

11.10 – Dibattito

Pausa caffè

Sezione V – Collezionare l’Antico

Presiede: CARLO RESCIGNO

11.30 – ANNA MARIA RAO

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

“La rogna” degli Antiquari

11.50 – FLORIANA MIELE

(Museo Archeologico Nazionale di Napoli)

La Collezione Borgia al Real Museo Borbonico e l’interesse per

le antichità etrusco-italiche nel quadro della temperie culturale

dell’epoca dei Lumi

12.10 – LUCA DI FRANCO (Museo Archeologico Nazionale

di Taranto), SILVIO LA PAGLIA (Scuola IMT Alti Studi

Lucca)

Una raccolta napoletana di “vasi etruschi” a Stoccolma:

Ferdinando Galiani collezionista di antichità

12.30 – ITALO IASIELLO

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

Le antichità di Benevento fra identità pubblica e tradizione

antiquaria

12.50 – GIANCARLO LACERENZA

(Università degli Studi di Napoli L’Orientale)

Le Antiquitates Venusinae di Natale Maria Cimaglia (1757) e

la riscoperta dell’epigrafia ebraica nel Sud

13.10 – STEFANIA PAFUMI

(CNR-ISSM Napoli)

Il modello del “virtuoso” nella cultura antiquaria del XVIII

secolo a Catania: dalle reliquie di Vincenzo IV ai reperti di

Ignazio V di Biscari

13.30 – Dibattito

Pausa pranzo

Sezione VI – Le Antichità neapolitane al di fuori del Regno

Presiede IRENE BRAGANTINI

14.40 – MIRELLA ROMERO RECIO

(Universidad Carlos III de Madrid)

Roma e Pompei nei palazzi spagnoli del XVIII secolo

15.00 – MARÍA DEL CARMEN ALONSO RODRÍGUEZ

(Universidad Complutense de Madrid)

Carlo di Borbone visto dalla Spagna: la lotta per il potere nella

casa della Diana Arcaizzante

15.20 – JOSÉ MARÍA LUZÓN NOGUÉ

(Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)

Libri e disegni napoletani del Grand Tour nel Westmorland

15.40 – Dibattito

Pausa caffè

Sezione VII – Imprese di Scavo

Presiede LUCA CERCHIAI

16.00 – GIUSEPPE SCARPATI

(Parco Archeologico di Pompei)

Domenico Venuti e gli scavi borbonici di Minturno

16.20 – VALERIA SAMPAOLO

Una scoperta di F. La Vega a Stabia

16.40 – FRANCESCO SIRANO

(Parco Archeologico di Ercolano)

Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Gli scavi borbonici

come stratigrafia del Parco Archeologico di Ercolano

17.00 – MASSIMO OSANNA, LAURA D’ESPOSITO,

FRANCESCO MUSCOLINO

(Parco Archeologico di Pompei)

Pompei tra vecchi e nuovi scavi

17.20 – Conclusioni: FAUSTO ZEVI

Venerdì 16 Novembre

Ercolano, Parco Archeologico

10.00 – Saluti di benvenuto:

FRANCESCO SIRANO

Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

10, 15 Visita al teatro di Ercolano

MAV – Museo Virtuale di Ercolano

13,00 Visita al museo

Pausa Pranzo

Comitato Scientifico

ARTURO DE VIVO

CARLO GASPARRI

EDOARDO MASSIMILLA

MASSIMO OSANNA

VALERIA SAMPAOLO

Responsabile scientifico

CARMELA CAPALDI

Dipartimento di Studi Umanistici

Via Marina 33, Napoli

carmela.capaldi@unina.it

Segreteria organizzativa

SARA ADAMO

ANTONELLA CIOTOLA

Dipartimento di Studi Umanistici

Via Marina 33, Napoli

Sedi del Convegno

14 Novembre 2018

ore 10.30 Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti

in Napoli, via Mezzocannone 8

ore 14.30 Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

Piazza Museo 19

15 Novembre 2018

ore 9.30 Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti

in Napoli, via Mezzocannone 8

16 Novembre 2018

ore 10.00 Parco Archeologico di Ercolano,

ingresso Teatro, Corso Resina

ore 13,00 MAV – Museo Archeologico Virtuale,

Via IV Novembre 44

Convegno incluso nel Progetto di Ricerca

Dipartimentale 70-2016

Proponente

CARMELA CAPALDI

Componenti

GIOVANNA CIGLIANO

PAOLA D’ALCONZO

GIULIANA LEONE

MASSIMO OSANNA

MARINA MAGLIANO TALIERCIO

ISABELLA VALENTE