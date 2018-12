LA BATTAGLIA DEI CONVOGLI E IL DRAMMA DEL BOMBARDIERE ALLA CASINA DEI CAPITANI

In un filmato la ricostruzione dell’affondamento del Cacciatorpediniere della Regia Marina

Per la prima volta il dramma del Cacciatorpediniere Bombardiere sarà riportato alla luce e proiettato in un film del regista Corrado Di Martino. L’evento avrà luogo Martedì 11 dicembre 2018 alle ore 17.30 presso la Casina dei Capitani in Meta. L’episodio, rientrante nella più articolata “Battaglia dei Convogli”, viene ricostruito grazie al diario dell’Aspirante Guardia Marina Vittorio Vinaccia, padre di una docente dell’ITNC, imbarcato proprio sul Bombardiere.

Il cortometraggio tratterà l’intero processo di studio della ricostruzione della Rotta dell’unità militare reso possibile dalla collaudata collaborazione tra l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Castellammare di Stabia e l’ITN Nino Bixio di Piano di Sorrento.

La Battaglia dei Convogli è stata combattuta nel Mediterraneo centro occidentale tra le navi della Regia Marina impegnate in missione di scorta ai mercantili che rifornivano di uomini e mezzi, le truppe italo-tedesche in Libia e Tunisia e il dramma del Ct Bombardiere si consumò nel Canale di Sicilia il 17.1.1943 mentre navigava nella cd. Rotta della Morte così chiamata per le enormi perdite subite dalle due Marine, la militare e la mercantile.

Alla ricerca storica si affiancano le esercitazioni degli studenti che, guidati dai loro docenti, hanno tracciato in dettaglio la rotta seguita dall’unità, nonché le sue caratteristiche nautiche e di armamento.

La ricerca e la salvaguardia della memoria storica del nostro compartimento marittimo portata avanti dall’ANMI e dall’ITN ha trovato nella disponibilità della Casina dei Capitani una prestigiosa cassa di risonanza.