L’esperienza dei Corridoi Umanitari, un modello di integrazione che dà nuova vita ai migranti e alle nostre comunità. Porte aperte: della comunità, della propria casa, della mente. Le storie raccolte in questo libro iniziano così, da persone che, vincendo la diffidenza, hanno accolto in vario modo persone in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla morte. Attraverso di loro la rete dei Corridoi Umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla Conferenza Episcopale Italiana si è allargata ed è diventata il modello concreto e praticabile di una vera integrazione. Mario Marazziti, esperto e protagonista di politiche sociali innovative, ha attraversato l’intero Paese, da Treviso a Palermo, visitando città e piccoli centri, per raccogliere esperienze di un tipo di accoglienza diffusa che funziona e non richiede finanziamenti pubblici e che, mentre offre una nuova vita ai profughi, fa rinascere anche le comunità locali intorno a un progetto comune.

Nel suo viaggio dà voce all’Italia che non cede alla paura, non distoglie lo sguardo dalle sofferenze degli altri; a cittadini che a partire dalle ragioni della solidarietà e di un umanesimo profondo, hanno dato l’avvio a una significativa trasformazione sociale. E nella conclusione offre proposte operative per le politiche italiane ed europee. Un libro di storie autentiche che lasciano intravedere un futuro alternativo ai muri e ai porti chiusi e rappresentano l’antidoto alle narrazioni che impediscono di vedere nell’altro la somiglianza con noi stessi.

Mario Marazziti Nato a Roma nel 1952, giornalista e scrittore, autore di diversi libri, è stato per anni editorialista per il Corriere della Sera, Avvenire, Famiglia Cristiana, Huffington Post e portavoce della Comunità di Sant’Egidio.

Presidente del Comitato per i Diritti Umani e poi della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018, è stato promotore e primo firmatario della legge di cittadinanza per i bambini immigrati (ius soli e ius culturae) e ha portato a termine, tra l’altro, la riforma delle professioni sanitarie, la legge di sostegno ai disabili gravi «Dopo di noi», e quella sul recupero degli sprechi alimentari. È cofondatore della Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte.

Il Piave. Quando si passa dalla riva destra a quella sinistra

per andare da Crocetta a Valdobbiadene è molto più largo

di quello che ci si può aspettare, e poco più su si allarga ancora. In quel punto sembra quasi il Danubio. Un grande bacino d’acqua le cui rive, da una parte e dall’altra, distano più

di quelle del Tevere o dell’Arno. Poco più in là iniziano le

colline del prosecco. Arrivo al Piave da Castelfranco e Bassano. Si fa fatica oggi a immaginare che è sui lati di questa

frontiera d’acqua che si è giocata una parte importante del

nostro destino nazionale, dopo il crollo del fronte a Caporetto, nel 1917.

È una terra intrisa di sacrificio, dolore e vittime, quella

che oggi è rinata, ma con una geografia cambiata anche nei

nomi dei paesi: Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Nervesa della Battaglia. Da Moriago è ripartita l’offensiva finale che si è conclusa il 4 novembre del 1918 con

le proverbiali parole di vittoria del Maresciallo Diaz. A Sernaglia e a Nervesa ci sono due grandi sacrari militari. Lì accanto c’è Crocetta del Montello, e non lontano l’altro cimitero e sacrario di Vidor, sul lato opposto del fiume. Sono nomi

che oggi ai più evocano poco. Crocetta aveva 1.500 case: di

queste, alla fine della Grande Guerra, 300 erano completamente distrutte, 1.150 danneggiate e solo 50 stavano ancora

in piedi. Il sentiero delle trincee tra Onigo e Cornuda passa

di lì. L’osservatorio Marocco, sul piccolo monte Sulder, sta di

fronte al Santuario della Madonna della Rocca di Cornuda,

bombardato anche quello. Dai punti più alti si potevano vedere il monte Grappa e il Montello. Tutto intorno il terreno

è pieno di avvallamenti, e si intuiscono le trincee scavate a

difesa che sono state ricoperte dagli uomini e dal tempo.

Dall’osservatorio ci si muoveva a valle con la teleferica, fino

al Comando generale di Villa Barbaro, da dove il generale

Squillaci guidava le operazioni. A otto chilometri c’è il Sacrario di Pederobba, un grande muro di pietra fatto a gradoni

che conserva i resti di 1.000 soldati italiani e francesi di cui

si sa il nome, e di alcuni senza nome. Racconta che la guerra

brutale che lì si è combattuta 102 anni fa è stata anche una

grande storia di solidarietà. È il sacrario italo-francese, eretto

nel 1937, poco prima della nuova follia bellica mondiale. E

testimonia un frammento dimenticato di storia: l’aiuto dato

da 130.000 soldati francesi agli italiani, con perdite umane

altissime, per reggere l’urto sul fronte che avrebbe potuto

cambiare le sorti della guerra.

Oggi quella pianura ordinata è punteggiata, lungo la strada,

da capannoni. Fabbricati che vogliono esprimere anche con

il design dell’architettura industriale contemporanea la capacità di stare sul mercato con l’innovazione. Nomi noti e

meno noti, ma tutti ben conosciuti all’estero, come il gruppo

Stiga, macchinari per il giardinaggio in 70 paesi del mondo.

Le valli ricamate di viti da Conegliano a Valdobbiadene fanno

da contrappunto e salgono dolcemente, in questa terra tra

campagna e “città diffusa”. Treviso è la “capitale” dell’area,

e Montebelluna con 30.000 abitanti di cui un migliaio di cinesi, è una minicittà a rete, che unisce sei borghi. Cittadina

una volta di emigranti e tanti figli, dove la popolazione è cresciuta con regolarità, perché è un incrocio di persone e commerci. A decidere il destino di Montebelluna e di tutta la zona

è stata la ferrovia, perché il futuro aveva deciso di passare

proprio di lì: con la Treviso-Montebelluna nel 1884, la Padova-Montebelluna due anni dopo, l’arrivo dell’elettricità e

più avanti della tramvia elettrica, e le linee create per far attraversare il Piave a truppe e materiali. Ne ha fatta di strada

Montebelluna da quando l’unica attività non agricola erano

7 filande che davano lavoro a 140 persone. Lo sviluppo della

città è stato accompagnato dalla crescita delle Società di Mutuo Soccorso e dalla cultura contadina di un cattolicesimo

ben radicato, che si è mischiata con successo con la modernità del mondo operaio. Da questo cattolicesimo popolare e

intelligente, capace di un’immaginazione alimentata dai teatrini edificanti inventati da Don Bosco, sono uscite figure

brillanti, come quella del giornalista e storico Giancarlo Zizola, uno dei più acuti commentatori del Concilio Vaticano

II e dei pontificati del Novecento: a volere che quel giovanissimo talento si trasferisse a Roma proprio per raccontare il

Concilio fu monsignor Loris Capovilla, il segretario di papa

Giovanni XXIII.

Le colline del prosecco non hanno tradito questa storia di

piccola vita e piccoli centri. Il panorama, paesaggio e identità insieme, cambia colore e non intristisce nemmeno d’inverno. Non è punteggiato da casali antichi e rustici di pietra

come in Toscana o nel Bordeaux. Qui le case sono semplici,

comunicano essenzialità e lavoro. In luoghi dove le geometrie delle vigne e le case rurali raccontano un paesaggio fatto

a mano, la responsabilità dell’arte cade sulle torri medievali,

come a Credazzo, su Villa Brandolini, chiesine nascoste, San

Vigilio, e su qualche abbazia, come Santa Bona. Cornuda è a

dieci minuti da Montebelluna e a cinque dal Piave. Il tempo

corre anche a Cornuda, dove è arrivata una famiglia di siriani.

«Qui c’è stato il boom continuato dopo il boom, dagli anni

Cinquanta agli anni Ottanta» spiega don Francesco Marconato, parroco di San Martino. «Ogni 500 metri, ogni chilometro trovavi prima lo scarpone da sci, poi lo stivale da

moto, poi lo scarpone da riposo, poi lo scarpone da pattinaggio. Tutte cose tecniche. Qui in due chilometri ci sono una

di fronte all’altra le due fabbriche mondiali di scarponi da

moto. Poi c’è il discorso del “prosecco”. Tutto questo non si

manda avanti senza immigrati. Ne sono arrivati tanti, venti,

dieci anni fa. Alla fine si sono inseriti bene, ma solo adesso.

L’integrazione piena è stata un processo lento, che poteva essere più naturale e più rapido, se aiutato. Ma alla fine è avvenuta lo stesso, perché l’integrazione ha la forza dell’acqua.»

Sì, gli immigrati. Al Bar Due, sulla provinciale, dopo aver

fatto una spremuta d’arancia, con un bell’accento veneto la

signora al banco chiede: «Le è piaciuta, diméno?». Voleva

dire “almeno”. Quando continua a parlare, si capisce che è

rumena e ha quel bar da diversi anni. Si intrattiene con una

cliente che fa la rappresentante di commercio, vende contratti

con gestori indipendenti di gas e luce. Le due signore scherzano tra loro con apprezzamenti salati sugli uomini, di cui si

sono un po’ “stufate” tutte e due. Discorsi da bar, si diceva

una volta, ma hanno smesso di essere un’esclusiva maschile.

Lungo la strada dove si erige, imponente, la parrocchia

di don Francesco, San Martino di Tours, il 1 maggio 1945 si

concludeva la battaglia di Cornuda e iniziava la Liberazione.

Da lì i fanti dell’88a

Divisione americana entravano circospetti in paese, salutati da chi c’era. Cornuda passava dalla

Repubblica di Salò, dal fascismo e dalla guerra al dopoguerra,

quando sono arrivati i carri del 752o Battaglione tanks: un

archivio Combat Film conserva le immagini prese dal fotografo Mulcahy della 196a

Compagnia fotografi e cineoperatori. Lì sono i luoghi e gli alberi delle esecuzioni sommarie

degli ultimi giorni di guerra, di repubblichini e partigiani.

Per i parenti, i nipoti dei parenti, sono memorie indelebili,

anche se invisibili agli altri, perché quella è una strada come

un’altra, si allarga e diventa piazza lungo il prolungamento

di via Giacomo Matteotti.

Nella casa accanto alla parrocchia, alla tavola della comunità, c’è anche un prete del Benin. Era il rettore del seminario nel suo paese, ma lì non aveva potuto studiare tanto. È

venuto un paio di estati in Italia per fare qualche soldo con

le sostituzioni estive dei viceparroci e mantenersi poi in Benin. Il vescovo di Treviso e il vescovo di Tengu hanno concordato un progetto di solidarietà, e adesso questo giovane

beninois studia teologia, filosofia e pastorale in Veneto. È

molto amato dai vecchi del paese. Quando stanno male gli

porta la comunione, li va a trovare. La prima integrazione in

parrocchia la vivono così, e anche questa è una delle facce

del rapporto tra anziani veneti che hanno vissuto la guerra e

il dopoguerra, e i giovani africani. Amicizia, aiuto.

A Cornuda incontro Gianni Sardelli, Grazia Maria Rocco,

Gianpietro De Bortoli e Roberta Piva. Gianni ha una storia

scout e di volontariato con il cuamm, i medici per l’Africa,

con cui è stato in Uganda per qualche anno quasi venti anni

fa. L’accento è del Salento. È un «immigrato». Grazia Maria è un medico di base, figlia di profughi istriani da parte di

papà. Gianpietro insegna religione nelle scuole ed è stato in

consiglio comunale, all’opposizione. Roberta è un’impiegata.

Prima di diventare, insieme, il gruppo promotore dell’accoglienza dei profughi a Cornuda non erano un gruppo o una

comunità: erano brave persone, che si conoscevano, ciascuno

con un po’ di storia scout, ma ognuno per conto proprio.

Tutto comincia nella primavera del 2016. «Abbiamo visto

che al Brennero chiudevano le frontiere» racconta Gianni.

«I profughi riempivano la televisione. Qui più di qualcuno

aveva le case vuote perché i figli sono cresciuti e sono andati

via. Abbiamo cominciato a parlare tra di noi. Chi siamo? Che

vita facciamo? Possiamo non fare niente? Ci siamo guardati

intorno, abbiamo cominciato a guardare Cornuda con altri

occhi, anche i luoghi dove viviamo, le nostre case, per esempio. Abbiamo fatto un’analisi della situazione, anche politica: maggioranza Lega, con Forza Italia nella lista civica che

esprime il sindaco. Qualcosa dobbiamo comunque fare, e

questa è stata la nostra scelta. Ci siamo chiesti se collaborare

nori non accompagnati, non vedeva tanto possibile una cosa

del genere in un posto così piccolo come Cornuda. Sembrava

che non ci fossero forze sufficienti da coinvolgere economicamente e nell’accoglienza. I Corridoi iniziati da Sant’Egidio

erano però un’altra cosa da quello che si faceva già. E chiedevano più coinvolgimento. Il nostro c’era, e così ci siamo

fatti avanti.»

Danno una disponibilità. «Dopo un po’ ci richiamano:

“Siete un’associazione?” ci chiedono. “No. Siamo gruppi di

famiglie. Abbiamo lanciato un appello. Ci hanno risposto

in molti. Siamo un insieme”.» Questo è stato l’inizio. «Poi

da un insieme è nata un’associazione. E abbiamo voluto che

fosse un’associazione riconosciuta, iscritta all’Albo regionale,

con un bilancio certo e trasparente sotto il profilo finanziario e della governance.»

Un Ponte Verso nasce a ottobre 2016: autofinanziata, non

confessionale. Molti sono cristiani, ma anche no. Ed è un

contagio positivo. Il Centro Servizio Volontariato con altre

associazioni garantisce per il primo anno la metà della cifra

necessaria. Arrivano così i primi 10.000 euro. Gli altri ce li

mettono i promotori. Dal secondo anno sono le famiglie di

Grazia Maria, Gianpietro e gli altri associati che si prendono

tutto l’impegno economico, direttamente e con sottoscrizioni.

Nasce anche una banca del tempo. La scelta, d’accordo con

Sant’Egidio, è quella di un accompagnamento personalizzato, per rendere meno difficili inserimento e integrazione.

Per novembre, quando è previsto l’arrivo di una prima famiglia di profughi siriani, è stato trovato un appartamento

carino e c’è, pronta, la prima rete di accoglienza.

San Martino di Tours è una chiesa grande, ma il campanile in proporzione è ancora più grande. È alto più del doppio della facciata. Ricorda quello di piazza San Marco. Don

Francesco è un prete molto apprezzato, con capacità non comuni a stare con i giovani. Ha passato una vita con gli scout

fino a diventare l’assistente nazionale dell’agesci. Adesso è

il responsabile del triveneto per il masci, le famiglie scout.

Ha un buon rapporto con gli altri parroci del vicariato di

Montebelluna. L’uso di pranzare assieme tra di loro quando

è possibile ha fatto superare i campanilismi di parrocchia e

di paese. Ha una storia, anche personale, con l’Africa, e un

rispettoso e tenero rapporto anche con l’anziano don Lino,

capelli bianchi e memoria storica, che condivide in maniera

naturale, da vecchio prevosto, l’apertura e il respiro francescano del parroco. Don Marconato parla diretto con i fedeli

e l’intero vicariato ha una frequenza alla messa più alta che in

altre aree del Veneto. Don Francesco dà in chiesa l’annuncio

della decisione di accogliere una famiglia siriana per rispondere all’appello del papa. E subito dopo organizzano un incontro sui Corridoi umanitari nella Sala comunale. «Qui a

San Martino il mantello si è moltiplicato» dice don Francesco. «È diventato davvero due cose, anzi tre. Ospitalità, accoglienza e nuova vitalità per la parrocchia. Nella terra dei

Benetton è nata una maglia più larga. È una specie di mistero:

come tu puoi avere appartenenze politiche che sembrerebbero andare in senso contrario, ma dall’altra tu hai il volontariato che è una forza possente, anche fuori dagli schemi.»

La parrocchia è a piazza San Giovanni XXIII, al civico 42.

Il Comune è a piazza Giovanni XXIII, al civico 1. Il Gruppo

consiliare di minoranza chiede la sala per conto dei promotori. Ma l’assemblea viene cancellata d’autorità dal sindaco,

preoccupato dal tema, l’arrivo dei profughi. E alla vigilia

dell’arrivo la contrapposizione, la diffidenza verso i migranti

che sono attesi alla fine di novembre, si fanno sentire. È una

serrata contro il loro arrivo, che riempie il giornale locale.

Chi si oppone immagina di resistere a quella che pensa essere

una decisione “di Roma” e della prefettura senza consultazione con il comune, per aprire un nuovo sprar. Il sindaco,

comunque, non ci vuole mettere un soldo. Lo scontro è dietro l’angolo, ma i promotori di Un Ponte Verso non hanno

intenzione di arrivarci. E spiegano che la situazione è diversa.

Il 30 novembre su «La Tribuna» esce un articolo distensivo.

Non ci sono motivi per cui dei privati cittadini non possano

organizzarsi e metterci del proprio per fare una cosa intelligente e umana, trovando un appartamento e creando la rete

di sostegno per una famiglia di profughi siriani.

La situazione attuale è che con il sindaco «non ci si pesta i

piedi», cordialità. E nessun sostegno economico. Né chiesto,

né offerto, né dato. È un servizio di coesione e crescita del

tessuto sociale, ma il “pubblico” non ha ruolo e non vuole

averlo: e questo accade nella terra da cui Giuseppe Toniolo

ha lanciato le Settimane Sociali dei cattolici italiani, dove è

cresciuto il pensiero che ha dato origine alla nascita dell’Università Cattolica di padre Gemelli. Una terra che fin dalla

fine del xix secolo ha incarnato e diffuso il modello della

sussidiarietà, che è entrato anche nella Carta costituzionale

repubblicana e democratica. Strani capitomboli della storia

e dell’“italianità”.

La famiglia che arriva è originaria di Idlib. È la prima famiglia di profughi siriani che arriva in Veneto. Sono siriani

del nord ovest, che è una zona che ha avuto un significato

particolare nella guerra siriana. Idlib, infatti, è stata presa

presto dal Califfato, e quella famiglia di cristiani di media

borghesia siro-ortodossa, che aveva una propria attività commerciale, è passata prima per l’esperienza di una bomba caduta sulla casa, che ha provocato il ferimento del capofamiglia, poi per la visione delle decapitazioni in piazza. Tra le

persone sgozzate ci sono anche un cugino e un nipote. Appena possono lasciano la città e vanno in un centro vicino: la

prima tappa di una vita da sfollati è quasi sempre nella zona

sicura più vicina, perché nessuno all’inizio vuole andare via

per sempre. Se si può, ci si allontana il meno possibile dalle

proprie radici. Vale per tutti i milioni di profughi. C’è un

detto: «In guerra la prima a morire è la verità. E la seconda

è l’umanità». Nel discorso pubblico il fatto che nessun profugo vorrebbe mai andare lontano dalla propria casa è stato cancellato, in una descrizione di viaggi verso il “Bengodi”,

alla ricerca della “pacchia” assistenziale, magari su un “taxi

del mare”, invece di restare o “tornare a casa sua”. Casa sua:

spesso non c’è più, o sta in luoghi invivibili, perché si muore.

È la comunicazione che in tempi di pace è diventata come in

tempi di guerra. La realtà per i profughi arrivati a Cornuda è

che anche dove erano andati, appoggiati a dei parenti, la vita

non era più sicura per via dei raid aerei russi, magari mentre tornavano da scuola o dal mercato. Idlib è un nome che

nella lunga guerra siriana ha assunto un ruolo particolare. È

dove si sono concentrati i combattenti di Daesh, ma anche

dove sono stati fatti concentrare, via via che governativi e alleati recuperavano il territorio. E man mano che il territorio, da Aleppo ad altre zone, è stato recuperato dal governo,

per scongiurare un massacro finale della popolazione civile e

gravi perdite militari da tutti e due i lati, molti combattenti

islamisti sono stati forniti di lasciapassare per uscire dalle

città e andare in sicurezza fino a Idlib. Il problema è ancora

irrisolto. Per quella famiglia la prospettiva era di rimanere

ostaggio lì, fino all’inevitabile scontro finale tra islamisti, governativi, forze internazionali, hezbollah e russi. Per quella

famiglia la fuga in Libano è sembrata l’unica strada. Un loro

parente viveva in Italia da molti anni, da prima della guerra.

È così che si è pensato a una specie di ricongiungimento familiare. Profughi lo erano per davvero. La loro storia è stata

verificata prima di partire. Lo status di rifugiato era già implicito nelle carte di accompagnamento preparate dallo staff

di Sant’Egidio a Beirut. È per gente con questa storia che

Gianni e gli altri si sono organizzati. Il «Gazzettino» nell’edizione di Treviso aveva scritto di Un Ponte Verso: «Si tratta

infatti di persone normali, non impegnate sul fronte dell’accoglienza. È formato da impiegati, insegnanti, pensionati e così

via, che si sono autotassati per riuscire a offrire ospitalità».

«Senza nessun eroismo» aggiunge Grazia Maria. «Un

mix di professionalità, tante, che si mettono a disposizione,

ma soprattutto un impegno umano, personale, come è ovvio

quando ci si aiuta» integra Gianpietro. «Sì, bisogna uscire

dall’aspetto eroico. Perché si tratta di fare le cose che si fanno

normalmente per noi stessi e per altri nella vita. E la parte

più importante non è mai quella organizzativa. Nel frattempo

persone che non si conoscevano si mettono insieme e una

conseguenza non cercata, ma importante, è che la vita di tutti

noi si riempie di belle persone.»

«Siamo famiglie che accolgono famiglie. Ci siamo dati un

tempo preciso per aiutare a trovare l’autonomia» dice Roberta. «E dopo questo tempo è possibile coinvolgere altri ancora e aprire una seconda esperienza. Le possibilità ci sono.

Per tutte le necessità pratiche c’è un gruppo WhatsApp che

si è rivelato molto utile. E quelli che aiutano, anche occasionalmente, sono molti di più. Tanti scoprono che è possibile

aiutare. E che è anche divertente.

Il loro futuro può avere vari sviluppi. Un radicamento qui,

o il ritorno in Siria. Oppure un loro contributo per aiutare

quelli che arrivano dopo, man mano che diventano sempre

più stabili. Possono aiutare anche come testimoni di un modello rapido di integrazione tra famiglie, che invece è lento e

può durare anni o non arrivare mai, se sono individui slegati

da tutto. Sono mediatori culturali e umani efficaci, che diventano loro stessi “un ponte verso” in tutte e due le direzioni.»

«I soldi da trovare sono stati la parte meno importante,

anche se sono necessari. Un impegno formale, regolare, anche con una piccola cifra, rende tutto più stabile. Ma ogni

famiglia che aiuta porta la ricchezza dei legami e delle relazioni in cui è inserita, e questo crea un tessuto, una rete che

aiuta ad alleggerire le fatiche. A noi permette di vivere una

sorta di comunità, di mettere insieme idee, progetti, energie,

speranze, sogni, passioni» riprende Gianni.

«Noi viviamo in un posto che è quello raccontato da Gian

Antonio Stella, il posto di schei. I soldi. Il boom degli anni

’70 ha cambiato tante cose qui. La politica è diventata amministrazione mentre come visione del mondo, con i partiti,

è morta. Secondo me anche una certa Cornuda è morta, anche se c’è tanta brava gente viva. La parrocchia è diventata

il posto dove c’è umanità e vita, quello che nei partiti non

c’è più. E questa esperienza di accoglienza lo conferma. C’è

un’enorme umanità fuori, ma bisogna superare la paura. Altrimenti si diventa come quelli che non escono più di casa per

paura degli incidenti stradali, e smettono di vivere.»

Con l’associazione tutti sono aiutati a uscire dalle proprie abitudini e dai propri limiti, e a uscire di casa. Chi aiuta

e chi è aiutato. Il dottor Geozif, siriano, che parlava meno

italiano di tutti, ha cominciato a fare il volontario alla casa

di riposo. A sua volta, lui è seguito da due educatrici. E

così sta trovando nuove motivazioni, anche se ha perso il

suo mondo e questo lo ha visibilmente svuotato di motivazioni per lottare. Adesso ha ripreso a uscire di casa. È stato

un successo quando ha cominciato a prendere il pullman.

Una volta si è perso, ma dal giorno dopo aveva l’indirizzo

di casa in tasca.

Chi arriva non è mai “il profugo perfetto”. Tanti hanno

problemi personali, acuiti dalle tragedie vissute. Ci sono famiglie che non erano stabili nemmeno prima della guerra,

anche se si sono unite di più nella sofferenza. La fragilità

non è un’esclusiva delle famiglie italiane. Quello che distingue le famiglie che possono entrare nei Corridoi da quelle

che rimangono è uno stato di maggiore vulnerabilità. Normalmente c’è sempre, per uno dei componenti o più, anche

un problema di salute che difficilmente potrebbe essere curato. È questo che crea un’urgenza.

«Rima, la moglie, ha fatto per un po’ la badante, ma poi

ha lasciato. Da agosto 2017 fa l’aiuto cuoca, prima in prova

e poi con un contratto. Malak, la figlia, studia da parrucchiera alla scuola professionale a Feltre, e le piace. Qui il lavoro non manca. Da noi su 6.000 abitanti quasi un migliaio

sono cinesi, marocchini e rumeni. Ma questo significa anche

che c’è una famiglia di marocchini che fa parte della nostra

associazione e che aiuta in molti modi. Non fanno solo i traduttori. Sono tra i promotori» mi raccontano.

Non di rado le cronache su Cornuda riportano anche il

lato malato degli schei e del benessere. Le cronache parlano

di criminalità, di spaccio di droga, di case con festini e, che

coinvolgerebbero maggiorenti. Sesso, soldi e cocaina in un

triangolo che arriva a Padova e Castelfranco, dove sono indagati attori, farmacisti, avvocati. Non è tutto semplice in

quella zona. Il venerdì e il sabato sera ci sono ditte che offrono dei van con l’autista per permettere ai giovani veneti

la notte dello sballo, alcool, sesso e droghe sintetiche, da un

disco club a un altro: così, almeno, si riducono gli incidenti

stradali. «Mi creda, a volte è proprio una pena, il pullmino

pieno di vomito, loro spappolati» mi racconta un operaio

che arrotonda lo stipendio con il lavoro notturno da autista nei weekend.

Anche per parlare a questi giovani Un Ponte Verso dà vita

a un evento pubblico sulle migrazioni. Lo organizzano assieme a Castelfranco per, alla Caritas e a Cittadini per la Pace.

L’obiettivo è aiutare a non avere paura, a mettersi insieme,

a capire, a immedesimarsi nell’altro. Invece dello sballo per

sentirsi vivi.

Per due settimane, poi, all’oratorio di Cornuda, sotto una

grande tensostruttura, hanno coinvolto i concittadini a entrare nella mostra interattiva “In fuga dalla Siria”, in collaborazione con il circolo Acli locale e il Granello di Senapa di

Reggio Emilia. «Se fossi costretto a lasciare il tuo paese che

faresti?» Chi entrava fisicamente nella mostra viveva nei panni

di un profugo, mentre davanti gli si aprivano tutti i bivi possibili in cerca di sicurezza: fuggire, come? Verso dove? Portarsi che cosa? Mettersi nelle mani di chi? Che fare quando

dere, non c’era una risposta giusta da dare, ma solo strade

e punti di arrivo differenti a seconda delle scelte e degli incontri che i visitatori avevano fatto.

Il risultato è stato che altri concittadini hanno capito meglio la vita dei profughi e si sono messi a disposizione. Ed è

potuta arrivare una seconda famiglia. Una coppia con due

bambini, Perla e Andrej. Il padre, Issa, ha già trovato lavoro

a tempo determinato e il modello Cornuda cresce.

«Ma voi che problemi incontrate? Detto così sembra tutto

semplice» ho chiesto.

«Non è semplice per niente. Siamo partiti che non sapevamo niente, né da che mondo venivano. Che vuole dire siroortodosso? Noi sapevamo poco delle altre Chiese cristiane.

Non abbiamo mai vissuto dentro un paese arabo, figuriamoci

immaginarci che vita si viveva in un paese “plurale”, con dentro di tutto, come la Siria. Niente era ovvio. Loro, quando

sono arrivati, non sapevano dove si trovavano, stavano come

“un ciuco in mezzo al traffico”. Mille domande e mille risposte da trovare: la raccolta differenziata, come si fa? Non basta Google per capirsi. La gestione della casa, dopo anni di

vita irregolare, diventa come tanti esami universitari da superare: tenere la contabilità, pianificare le spese, i prezzi, l’euro.

Niente è “normale”: pagare le bollette, andare alla Posta. Il

medico di base, come rapportarsi? Ci sono da imparare la

gestualità, i toni. Il fraintendimento è sempre dietro l’angolo:

basta interpretare male un tono di voce usato da un medico

per non tornare alla visita di controllo. Ma succede anche a

noi. Il suono di certe conversazioni in arabo ci dà l’impressione che stanno litigando, o che sono arrabbiati, e invece

non è così» dice Gianni Sardelli.

«E noi come potevamo capire la sofferenza ed essere al

tempo stesso esigenti? Quando piangevano non capivamo

subito il perché. Abbiamo imparato ad ascoltare, cercando

di capire prima di giudicare. Perché è facile destabilizzare i

rapporti all’interno di una famiglia quando si ha così tanto

accesso alla loro vita, se non ci si sforza di capire. Credo che

quello che abbiamo imparato tutti, loro e noi, è stato il rispetto. E come accompagnarci. L’amicizia è la chiave, sempre. E scioglie molti problemi. È come una terapia.»

A due passi dal Piave e dalle ferite di due guerre mondiali,

dove i soldi fungono da anestetico e promettono di fare dimenticare tutto, un futuro non scontato può rinascere dalla

memoria di chi si è.

Dove il benessere alla trevigiana ha messo in crisi antiche

solidarietà ne stanno nascendo di nuove, dal basso. Solidarietà non immediatamente politiche, o religiose, anche se alcuni esprimono una forte ispirazione cristiana e la parrocchia

è di grande sostegno. Persone comuni, di provincia, esprimono la loro “imprenditorialità” e apertura internazionale

anche nella capacità di creare un nuovo modello di relazioni

sociali. E questo rinnova anche la geografia domestica, passa

per l’apertura della porta di casa e di se stessi all’imprevisto.

Mi appare come un modello replicabile. Salutare. Riduce la

tossicità della vita quotidiana.

TRAFFICI MOLTO UMANI