La band Kantiere Kairòs a Positano, in Costiera amalfitana: venerdì 14 giugno concerto in Piazza dei Racconti per il meeting “San Vito giovani”

In occasione dei festeggiamenti per san Vito martire, protettore di Positano (Salerno), venerdì 14 giugno il Kantiere Kairòsporta le sue sonorità rock e i suoi brani intrisi di Vangelo nella neonata Piazza dei Racconti, per un concerto che don Giulio Caldiero dedica a tutti i giovani. Parroco a Santa Maria Assunta, 76 anni appena compiuti, il sacerdote è un vulcano di iniziative e si appresta a festeggiare, a fine mese, il suo giubileo sacerdotale: 50 anni di ordinazione. Ha deciso di invitare la band calabrese «soprattutto per coinvolgere le nuove generazioni – sottolinea –. Nella nostra chiesa è custodita un’antica reliquia del giovane martire san Vito, ucciso in Lucania il 15 giugno 303, custodita in un busto di scuola napoletana appena restaurato».

Don Caldiero ci tiene a richiamare quanto scritto nel documento preparatorio per il Sinodo dei vescovi celebrato lo scorso anno e dedicato proprio ai giovani: «La Chiesa stessa è chiamata a imparare dai giovani: ne danno una testimonianza luminosa tanti giovani santi che continuano a essere fonte di ispirazione per tutti». Quindi «vogliamo proporre il giovane martire come modello per i nostri giovani, stimolando al tempo stesso l’attenzione degli adulti verso di loro»

Alla vigilia della festa di san Vito, dunque, venerdì sera si concluderanno gli eventi del “San Vito giovani”, partiti il 7 giugno scorso con la “Staffetta San Vito”, peregrinatiodel venerato busto reliquiario nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle e nelle varie zone pastorali della parrocchia. «Il 14, al termine della staffetta, è in programma alle 19,30 la recita del rosario e della coroncina al santo nella chiesa dei Mulini. Seguirà una breve processione verso Piazza dei Racconti: all’arrivo, celebrazione della Messa con la partecipazione dei cori polifonici», anticipa il parroco.

Alle ore 21 il meeting dei giovani sarà aperto dal gruppo positanese di musica popolare “Sonacore”, che introdurranno il concerto-testimonianza del Kantiere Kairòs. «Siamo felici di approdare per la prima voltain una delle perle della Costiera amalfitana e di esibirci sul palco allestito nella suggestiva Piazza dei Racconti», commentano i 5 membri della rock band. Il loro ultimo videoclip s’intitola La lista