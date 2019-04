L’ 8°Meeting d’Arte Internazionale Penisola Sorrentina

Al via l’ 8° Meeting d’Arte Internazionale in Penisola sorrentina che si svolgerà a Vico Equense dal 28 aprile al 1° maggio 2019 nella splendida cornice dell’Hotel Moon Valley di Seiano.

L’evento, promosso e organizzato dall’ Associazione Ars Harmonia Mundi e dalla sua Presidente, l’artista e divulgatrice culturale Letizia Caiazzo, prevede anche quest’anno conferenze, incontri, esposizioni, workshop, dibattiti e performance artistiche e ospiterà molti artisti internazionali a testimonianza dell’arte come linguaggio universale e trade-unions di diversità etniche e culturali.

Il vernissage del Meeting d’Arte Internazionale avrà luogo il 29 aprile con start dalle ore 10.00 e vedrà la partecipazione del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, la cui amministrazione ha patrocinato anche quest’anno la kermesse culturale, e degli alunni delle classi seconde dell’I.C. Costiero di Vico Equense, accompagnati dalla Dirigente Scolastica, Debora Adrianopoli e dagli insegnanti Sergio Ardovino ed Elisabetta Cuomo. Fino alle 13.00 continueranno i workshop nell’ambito de “L’Arte incontra la gente”, dimostrazioni pratiche di realizzazione di opere d’arte a cura degli artisti partecipanti alla rassegna, che continueranno anche nella mattinata del 30 aprile alla stessa ora.

Tema dell’edizione 2019 sarà “L’Arte contemporanea e la sua funzione sociale e culturale nella società odierna” mentre gli artisti partecipanti alla mostra evento provenienti da sette diverse nazioni sono: Giuseppe Alessio, Kalid Ahmed Alghamdi, Serena Battisti, Svetlana Boyarkina, Giancarlo Caneva, Massimo Di Febo, Pasquale Di Matteo (Theopa), Maralba Focone, Rosa Guarino, Mohamed Kalam, Stella Labuzhskaya, Yasser Nada, Graziana Pizzini, Sherief Shokry.

Ospiti d’onore delle due serate, l’artista visivo italo-albanese Albert Dedja, scenografo e regista teatrale e la sua compagna Dardana Berdyna, regista, attrice e performer teatrale, entrambi provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Tirana.

Il video “Tra realtà e utopia, artisti contemporanei” e l’opera visiva il video-arte “Nodo” di Dedja, saranno proiettati nel corso della prima serata del meeting e anticipati da un incontro dibattito, moderato dalla giornalista Adele Paturzo, sul tema di “ L’Arte di Vivere con l’Arte” con interventi del critico d’arte Carlo Roberto Sciascia, dell’Ambasciatrice per l’Italia della Universum Academy Switzerland, Rosanna Rivas, della d.ssa Anna Bartiromo, scrittrice e poetessa, della d.ssa Anna Sallustro, counselor e scrittrice, e della Presidente Letizia Caiazzo.

Nella seconda serata invece previste riflessioni e considerazioni a cura degli artisti partecipanti al meeting sul tema “ L’Arte contemporanea e la sua funzione sociale” con interventi del critico d’arte Pasquale di Matteo.

A seguire una bellissima performance teatrale dell’attrice Dardana Berdyna, un monologo scritto da Albert Dedja dal titolo “ Mi domandano dove sei” con musiche di Ardan Dal Ri e scenografie dello stesso Dedja.

A chiusura dell’ 8° Meeting Internazionale d’Arte in Penisola sorrentina, torna a grande richiesta, la performance musicale classica napoletana della meravigliosa Rosalba Spagnuolo accompagnata dalla chitarra del prestigioso Francesco Cesarano, un duo d’eccellenza, coppia sia nella musica che nella vita, che con le sue melodie omaggia la cultura partenopea nel mondo.

Una manifestazione da non perdere quindi quella di quest’anno per scoprire e riscoprire l’arte in ogni sua forma grazie al contributo di tutti questi eccezionali artisti e all’impegno sul territorio dell’eclettica Letizia Caiazzo e della sua associazione Ars Harmonia Mundi, da sempre divulgatrice di cultura, declinata in ogni sua forma, sul territorio peninsulare e non solo.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

