“Jazz a Surriento” con Javier Girotto

Si chiama “Jazz a Surriento” il concerto in programma per venerdì 30 agosto, alle ore 21, nel chiostro di San Francesco, a Sorrento, con ingresso libero, che vedrà sul palco Igor Caiazza (ideatore dell’evento) alla batteria, Alessandro La Corte al pianoforte acustico, Rocco Zaccagnino alla fisarmonica, Aldo Vigorito al contrabbasso ed un ospite speciale come Javier Girotto, con il suo sassofono. Il concerto è promosso dal Comune di Sorrento ed organizzato dalle associazioni Sofy Music e Sorrento Jazz.