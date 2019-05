IX CANTO DELLA GERUSALEMME NELLA SALA DEGLI SPECCHI

Venerdì 10 maggio 2019, nella sala degli specchi del museo Correale, con commento del prof. Alfonso Paolella, e lettura della prof.ssa Josi Auriemma e musiche di Prokofiev,Handel, Saint-Saens, Marcia di Waterloo.

Proseguono con grande successo le letture tassiane tra antiche immagini, musica e letture. Il progetto non è confinato al collaudato format , messo a punto del regista Paolella, ma ha una visione a 360° del tema Tasso. Infatti si sta lavorando al progetto, e Positanonews ne da notizia in anteprima assoluta, in collaborazione con il Rotary club penisola Sorrentina alla sistemazione delle bacheche contenerti le formelle in preziosissimo ebano e avorio con incisioni tratte dalle prime edizioni delle illustrazioni della Gerusalemme. Sistemazione si intende posizionarle in ordine sequenziale e soprattutto didascalizzarle in italiano e in inglese.