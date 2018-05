IV Memorial Franco Amato Gianluca Signorini

A Tramonti il 25 e il 26 maggio andrà in scena la quarta edizione del Memorial intitolato ai due Capitani, Franco Amato e Gianluca Signorini. Atleti titolati e campioni della Serie A sono in lizza per l’annuale premio “Un uomo un Capitano 2018”. L’organizzazione del torneo è all’opera per portare in Costiera Amalfitana ospiti di primo grado del mondo sportivo, arruolabili nell’importante causa di sconfiggere malattie terribili come il cancro e la Sla: presenze sicure saranno quelle del calciatore Andrea Signorini, figlio del compianto Gianluca, e Chantal Borgonovo in rappresentanza della Fondazione Stefano Borgonovo Onlus.

L’Associazione ha infatti scelto di accostare le figure di Franco Amato e Gianluca Signorini, entrambi ricordati con affetto dalle relative tifoserie, scomparsi prematuramente per un tumore maligno il primo e sclerosi laterale amiotrofica, l’amato capitano del Genoa: entrambi erano figure di lealtà dentro e fuori dal campo. Questa edizione tuttavia sarà coronata dalla decisione di intitolare lo Stadio Comunale di Tramonti al compianto Franco Amato, come legittimo riconoscimento al Campione, all’uomo e al professionista, noto per la sua attività agonistica in Costiera Amalfitana.

Venerdì 25 maggio è previsto l’impegno dal titolo, “L’importanza dell’alimentazione nella pratica e nella prevenzione dei tumori” (dalle ore 18.00) nell’Aula Consiliare del Comune di Tramonti e moderato dal giornalista Rai Enrico Varriale, ci sarà il confronto tra i due capitani, del dilettantismo e del professionismo, e si approfondirà il rapporto tra lo sport e il cibo, sia come fonte di nutrimento che come elemento di prevenzione: in quest’occasione sarà assegnato il premio “Un uomo un Capitano 2018”, ma il nome è ancora top secret.

Sabato 26, ci sarà la cerimonia di intitolazione dello Stadio Comunale a partire dalle (ore 17.00), la Messa dello Sportivo alla presenza di autorità civili, militari e religiose e con la partecipazione di tutte le associazioni sportive della Costa d’Amalfi. Seguiranno poi il torneo under 12 delle squadre in cui ha militato il Capitano (Tramonti, Agerola, Maiori, Amalfi) e la partita tra lo Sport Club ‘85 Tramonti e la compagine degli Avvocati e dei Magistrati contro la Squadra del Capitano. A conclusione della serata, inoltre, un percorso enogastronomico con musica dal vivo.