IV Concorso Fotografico \"Ri-Scatti\" - IN PRIMO PIANO

Il 10 maggio alle ore 20.00 scadono i termini di presentazione delle foto per il IV Concorso Fotografico “Ri-Scatti” indetto dall’Associazione Corda in Accordo Onlus che ha come tema “In Primo Piano”.

Il concorso, che ha il patrocinio del Comune di Salerno, chiede di cogliere aspetti del tema sia nell’accezione puramente tecnica di un’inquadratura che stringe fermamente su una persona o un oggetto in particolare che come metafora di ciò che è importante per ciascuno di noi. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da un breve commento sul tema proposto.

La partecipazione al concorso è gratuita per i giovani fino a 23 anni che concorreranno per la categoria speciale “Primi Scatti” che prevede un Premio Speciale per il Primo Classificato. Dai 23 anni in su l’iscrizione è di € 10,00 e sono ammessi tutti i fotografi professionisti e non e gli amanti della fotografia senza limiti di età.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Questi i premi della categoria generale:

1° classificato premio di € 200;

2° classificato premio di € 100;

3° classificato smart box valido per due persone.

Le fotografie, a colori o in bianco e nero, possono essere scattate da cellulari, tablet o simili e non dovranno aver subito ritocchi significativi come fotomontaggi o alterazioni della realtà ripresa. Ogni partecipante può inviare una foto inedita in formato cartaceo, ovvero carta opaca o lucida, di dimensioni di 25cmx37cm a 254dpi. I commenti scritti unitamente al nome dell’autore dovranno limitarsi a un massimo di 20 righe ovvero 250 parole totali per ciascuna foto, dovranno avere la funzione didascalica di spiegazione della foto presentata, rispetto al tema proposto. Come le fotografie, i testi dovranno essere inediti e ideati dal partecipante al concorso.

Per visionare il regolamento completo http://www.cordainaccordo.it/4–concorso-ri-scatti.html

Per info: cordainaccordo@gmail.com

347.6060829

335.1327051