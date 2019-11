ISTITUTO DI CULTURA TORQUATO TASSO. LA PITTURA NAPOLETANA DEL II OTTOCENTO – Rosario Caputo

La pittura napoletana del II Ottocento di Rosario Caputo rappresenta la fotografia originale di un’epoca così lontana eppure ben avvertita dai napoletani. Questo l’argomento dell’incontro voluto da luciano0 Russo presidente dell’Istituto di Cultura Tasso, di giovedi 14 novembre presso l’Hotel Continental di Sorrento

L’abruzzese Filippo Palizzi fu tra i «padri» del Realismo napoletano di metà secolo tra i pittori di paesaggio assieme ai pittori «di storia» come Morelli, Altamura e Celentano. Tutti loro puntavano a una riforrna della tradizione accademica che facesse risultare anche più convincenti del «vero»» cose e situazioni soltanto immaginate.

Ma la vera novità sarà rappresentata dalla macchia cromatica come strumento di costruzione delle immagini fissate in nette scansioni luministiche senza dimenticare la loro originaria inclinazione naturalistica per il paesaggio.