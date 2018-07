Ischia, a Forio grande successo per il “Premio Approdi d’Autore 2018”. Presenti molti volti noti del mondo della cultura e del giornalismo

Grande successo, a Forio d’Ischia, per la serata conclusiva della XIV edizione del “Premio Approdi d’Autore 2018”. Nella suggestiva e iconica cornice dell’Isola Verde più di cento invitati alla cerimonia di consegna del Premio ad autori e personaggi del mondo della cultura, della scuola e dello spettacolo che si sono distinti per le straordinarie doti artistiche ma anche per la loro sensibilità e impegno sociale.

Uno dei momenti più significativi della serata, come ogni anno, è stata la consegna di prestigiosi riconoscimenti: agli autori di Graus Edizioni che maggiormente si sono distinti nella promozione culturale e nella valorizzazione della lettura Valeria Genova, Nadia D’Andrea e Marco Martone premiati dal Prof. Giancarlo Moccia.

Riconoscimenti importanti sono andati – con la consegna di due opere dell’artista e scultore Lello Esposito – alla giornalista Vittoriana Abate per la “Migliore Penna 2018” e alla Preside del Liceo Manzoni Adele Vairo per l’impegno da sempre profuso nel mondo scolastico.

Due, invece, i premi consegnati per la sezione “Enogastronomia”: all’enologo Luigi Sepe e all’oliandolo Dott. Massimo Greco, eccellenze nel mondo premiati dal Prof. Arch. Francesco Sepe. Per la sezione “Spettacolo, arte e cultura” la Dott.ssa Maria Rosaria Rusciano ha premiato Romina De Luca del Teatro Bolivar connubio di eleganza, letteratura e teatralità.

Particolare apprezzamento è stato espresso dall’editore Pietro Graus, che da anni ritiene l’iniziativa una preziosa occasione per la crescita sociale e culturale: “Un appuntamento – ha sottolineato – ormai consolidato nella nostra realtà culturale, realizzato grazie anche al patrocinio della Regione Campania e dell’Amministrazione comunale”

La serata, per e con gli autori Graus molti dei quali presenti come Valeria Genova, Nadia D’Andrea, Diana Arcamone, Marco Martone, Rosario Errico, Armando De Martino, Gennaro Conte, Francesco Testa, Giulia Fera, ha visto presenti molti volti noti della tv e della cultura come la giornalista Mediaset Claudia Peroni, il giornalista Rai Leonardo Martelli, l’attore Gino Rivieccio e la dott.ssa Leda Galiuto, stimata cardiologa del Policlinico Gemelli di Roma. Ad animare la serata il gruppo “Cafè Napoletano Duo” con la voce femminile di Tania Di Iorio.