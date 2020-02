Iperrealismo cromatico

Dal 3 febbraio in esposizione presso la galleria Koine di Napoli, le opere di Alessandro Sannino, giovane pittore iperrealista dallo straordinario talento.

Alessandro è figlio d’arte ed ha sviluppato le sue capacità pittoriche frequentando lo studio del padre, il Maestro Antonio Sannino. Da lui, fra colori e pennelli, ha ereditato questa smisurata passione per l’arte muovendo i primi passi come paesaggista per poi differenziarsi in modo definitivo come iperrealista essendo particolarmente attratto dagli elementi naturali e dai loro piu` fini particolari.

Le sue pennellate dai colori vivaci ed accesi offrono una minuziosa riproduzione della realtà, che viene come magicamente trasposta sulla tela offrendoci uno straordinario spettacolo. Gli “Still life” di questo artista testimoniano il forte legame con la natura e riescono a superare la verità ottica mostrandoci una bellezza in equilibrio statico che ci invita a riflettere sulla sua temporaneità.

Il messaggio che arriva da queste opere è molto forte e riesce a catturare sia lo sguardo che l’animo dell’osservatore trasformando l’esperienza estetica in una vera e propria ricerca della realtà.

Le opere sono esposte presso la Galleria Koine Arte

Via Michelangelo Schipa, 118 Napoli

081 2479995

Per info Ciro Vecchiarini 3357721140