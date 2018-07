INTRICANTI MUSIC FESTIVAL 2018

7 Luglio

Ore 11.00-13.00

La SALTERELLA ABRUZZESE

laboratorio di danza a cura di MARTINA SPADANO

Martina Spadano coltiva sin da piccola la passione per le danze popolari del centro-sud Italia che studia e approfondisce nei luoghi della tradizione.Nel 2003 comincia l’avventura con il gruppo musicale Terre del Sud, che continua fino al 2016.Ed è grazie al successo riscosso nei numerosi concerti che nel 2005 inizia ad organizzare corsi e seminari di danze popolari .Il suo laboratorio didattico, unico nel suo genere,si articola attraverso la moltitudine di varianti che si diversificano per suoni e danza nel tragitto lungo tutto il territorio abruzzese.

Ore 17.00-18.30

TAMMURRIATA RITI E MITI DI UNA SIRENA MILLENARIA

Presentazione spettacolo del libro di COSIMO ALBERTI a cura dell’autore

COSIMO ALBERTI, attore con la tammorra, cantante, esperto di danze popolari e docente in seminari su balli della tradizione campana.

Dalla realtà alla fiction l’autore ha il merito di aver fatto approdare la tammurriata in TV nella soap opera più longeva del piccolo schermo: UN POSTO AL SOLE

La tammurriata, che egli interpreta con tutto se stesso,è un meraviglioso equilibrio tra passione,amore ed emozione che si intrecciano e si fondono in una alchimia tra musica,canto e ballo.

Il volume è un’antologia suddivisa in tre sezioni:

LA SIRENA DANZATORA un saggio sulla tammurriata e altre danze popolari

CHI T’O CONTA ‘NCE METTE ‘A JONTA una raccolta di racconti

SANTA PARTENOPE DEI DANNATI dedicata alla poesia

Ore 21.30

MUSICA DA RIPOSTIGLIO in concerto

LUCA PIROZZI voce principale,chitarra,banjo

LUCA GIACOMELLI chitarra,cori

RAFFAELE TONINELLI contrabbasso,cori

EMANUELE PELLEGRINI batteria,percussioni ,cori

L’aspirazione del gruppo,nominati per Grammy Awards 2018, sarebbe stata quella di arrangiare i brani del cantautore Luca Pirozzi in chiave cameristica, ma visti i tempi che corrono, hanno preferito cambiare tendenza e la loro musica è diventata da “Ripostiglio”.

Una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. Sono in quattro e danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato, un atto unico in grado di coinvolgere gli spettatori di tutte le età in maniera originale ed emozionante.

8 Luglio

Ore 11.00-13.00

VISIONE CONTEMPORANEA DELLA DANZA POPOLARE

laboratorio a cura di ANGELA ESPOSITO

Nata e cresciuta nella zona vesuviana, fin da bambina, osserva e partecipa ai rituali annuali contadini della zona agro-sommese. Crescendo si appassiona ad altri stili di danze tradizionali campane, osservando e assimilando la coreutica delle Tammurriate dei Monti Lattari e dell’area Domiziana.

Nel 2008 studia e ricerca l’atto performatico attraverso il corso di danze rituali della Puglia condotto da Mattia Doto, presso l’associazione culturale TARANTA POWER, diretta da Eugenio Bennato. Percorso in cui matura un profondo lavoro sul corpo e sulla presenza scenica, attraverso alcuni principi di lavoro e di training tipici del teatro-danza contemporaneo.

Dal 2015 dirige il Laboratorio Stabile di danze del Sud Italia, con sede principale a Napoli presso il Led Spazio Danza,

Ore 21.30

I VIRTUOSI DI S.MARTINO in RUMORS

Drammaturgia ROBERTO DEL GAUDIO

Elaborazione musicali FEDERICO ODLING

Con ROBERTO DEL GAUDIO voce

FEDERICO ODLING violoncello

VITTORIO RICCIARDI flauto

FRANCESCO SOLOMBRINO violino

CARMINE TERRACCIANO chitarra

Con Rumors l’ensamble da camera fondata a Napol inel 1994 presenta un viaggio giocoso e irriverente nel mondo della canzone degli anni60-70.

Decenni di grande spinta rivoluzionaria, di grandi promesse di cambiamento, di grandi profezie utopiche, accompagnati da una variegata e quasi ossessiva colonna sonora fatta di canzoni, di rock, di disco, di “impegno”. E proprio intorno ai più celebri brani di quegli anni i Virtuosi elaborano un trattamento chirurgico in stile dottor Frankenstein, innestando brandelli musicali e testuali su partiture di altri: Rino Gaetano che incontra Erik Satie, John Lennon che sposa gli Squallor, Bob Dylan convocato allo Zecchino d’Oro, per non dire dei Pink Floyd in salsa 007 e dell’inno al femminismo militante degli Abba. A presentare questo concerto-spettacolo è un nuovo personaggio d’invenzione, il manager dei Virtuosi, in una rocambolesca serie di racconti e curiosità legati a quei mitici anni, ai gruppi, alle storie. Una rilettura paradossale proposta da flauto traverso, ottavino, violino, viola, violoncello, chitarra classica, con voci e sensazioni rivolte alla parodia di alcune icone della musica contemporanea, da Patty Pravo ai Beatles.

Ideazione e organizzazione PRO LOCO DUE GOLFI

S.AGATA SUI DUE GOLFI MASSA LUBRENSE(NA)

Info concerti e laboratori tel.081-5330135-3382593583

prolocoduegolfi@libero.it

Direzione artistica: Emidio Ausiello

Segreteria Claudia Iaccarino

Ufficio stampa Antonino Siniscalchi

Promozione Artisti Peppe Prudente

Service IMAGE ENTERTAINMENT

Allestimenti Costantino Pontecorvo

Foto Antonino D’Esposito

Stages e laboratori gratuiti in collaborazione con Associazione Arteteca

Ingresso libero – Parcheggio gratuito