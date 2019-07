Inna Faliks e Hie Choi in concerto a Maiori

Scuole pianistiche a confronto nel nuovo appuntamento del 24esimo Amalfi Coast Music & Arts Festival. Arrivano dagli Stati Uniti e dalla Corea le due artiste in scena lunedì 22 luglio nella chiesa di San Domenico, a Maiori (ore 21, ingresso libero), per un recital dedicato a Schumann e Ligeti. Sono Inna Faliks, in cattedra all’Università della California, e Hie-Yon Choi, docente della Seoul National University, rinomate concertiste e insegnanti, entrambe impegnate in questi giorni in Costiera per le masterclass di pianoforte seguite da studenti di tutto il mondo.

Pianista di origine ucraina, Inna Faliks ha debuttato giovanissima con la Chicago Symphony Orchestra. Ha suonato in molte delle più importanti sale da concerto, con orchestre, da solista, e sotto la direzione di maestri come Leonard Slatkin e Keith Lockhart. E’ apparsa in numerose trasmissioni televisive e si è esibita in prestigiose sedi come la Weill Concert Hall della Carnegie Hall di New York, la Sala Cortot di Parigi, la Sala Tchaikovsky di Mosca.

Hie-Yon Choi, concertista molto ricercata in Corea, oltre a suonare nei più grandi teatri e con le maggiori orchestre del suo paese, si è esibita con la National Symphony Orchestra al Kennedy Center di Washington e presso importanti sale degli Stati Uniti, in Europa, e in Cina. Tra le sue incisioni, l’opera completa degli Studi di Chopin.