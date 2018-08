INIZIANO LE GIORNATE DELL’ORGOGLIO SPIAGGISTA (VIII^ EDIZIONE) – MINORI (COSTA D’AMALFI)

Abolire il mese di Agosto tramite referendum. E’ questa l’idea, surreale, che animerà la prima serata delle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” 2018 in programma da stasera, Venerdi 31 Agosto, sul Lungomare California di Minori in costa d’Amalfi. Ci sarà una raccolta firme al grido di #Bastagosto, hashtag che sta già circolando sulla rete. Il movimento culturale de “Lo Spiaggismo” ideato dall’architetto-scrittore Christian De Iuliis, inaugura così la sua festa giunta all’8va edizione, il programma degli eventi è ricco, tra questi anche il lancio nello spazio del manifesto culturale dello Spiaggismo. “Visto che nessuno ci ascolta” ha dichiarato in un video pubblicato sulla pagina face book del movimento, il maestro Nico D’Auria, capofila degli artisti spiaggisti, proviamo a rivolgerci ad altre civiltà distanti milioni di chilometri da noi. Nel corso della serata inaugurale anche la visione delle candidature per i premi “Spiaggino d’oro” e “Antispiaggino d’oro” 2018 che saranno assegnati a fine rassegna, nella serata di Domenica 9 Settembre. Nel mezzo, Giovedi 6 Settembre la visita della Chiesa Pastafariana, per la prima volta in costa d’Amalfi, guidata dalla Pappessa Emanuela Marmo e, Sabato 9, il recital dello scrittore salernitano Domenico Notari dal titolo “Come salvarsi la vita narrando”.