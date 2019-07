Iniziano così le attività della community della Green Tech Solution nell’incantevole Costa d’Amalfi per proteggere il mare dalla plastica.

Litter Hunter arriva anche in costiera. Una campagna di salvaguardia ambientale che coinvolgerà il prestigioso Distretto turistico Costa d’Amalfi e l’Area Naturale Marina Protetta Punta Campanella. Green Tech Solution darà il via alle attività di volontariato della community #wearegreentechsolution.

A partire dal 12 Luglio, per tutto il periodo estivo vi diamo appuntamento in ben 10 spiagge della meravigliosa Costa d’Amalfi. Sarà allestito uno stand ricco di novità per sensibilizzare e coinvolgere chiunque sia interessato alla tematica. Le attività operative inizieranno a partire dalle ore 18:00 con la dimostrazione del Litter Hunter per l’identificazione ed il recupero della plastica galleggiante attraverso l’utilizzo di robot aerei e marini. I volontari aiuteranno nelle operazioni di classificazione della plastica recuperata in mare. Contemporaneamente fino al crepuscolo saremo supportati da diverse associazioni ambientaliste e da volontari per la raccolta e la classificazione dei rifiuti in spiaggia.

I Comuni del Litter Hunter Tour in Costa d’Amalfi

Vietri, Cetara, Minori, Maiori, Praiano, Positano, Atrani ed Amalfi. Sono questi i comuni in cui sarà presente il Team della Green Tech Solution per dare una bella ripulita ad un mare che oggi, purtroppo, è sempre più inquinato. Il punto di forza saranno le persone e la loro voglia di agire e lottare per cambiare finalmente le cose. Visita l’evento della pagina facebook Green Tech Solution per scoprire l’intero programma con le date!

#wearegreentechsolution… e tu?

Letteralmente “noi siamo Green Tech Solution”, una parola semplice ma con un grande significato. Nell’ambito della salvaguardia ambientale abbiamo identificato tre ruoli in cui è possibile riconoscersi: volontario – fotoreporter – sensibilizzatore. In questo modo invitiamo ragazzi, giovani ed adulti ad entrare a far parte della nostra community e a partecipare al Litter Hunter Tour in Costa d’Amalfi. Cosa aspetti? Scegli il tuo ruolo e diventa uno di noi…!