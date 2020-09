Incontri di Vini e di Sapori campani in Villa Fiorentino

Il direttore della Fondazione Sorrento, Avv Gaetano Milano , già ci preannunciò in anteprima questa manifestazione dedicata ai Sapori e ai Vini Campani. Essa è articolata in una serie di quattro week-end da metà settembre agli inizi di ottobre.

Per questa nuova edizione oltre alle consuete attività in programma, che spaziano dalla esposizione e assaggio di prodotti di nicchia, a degustazioni di vini guidate da esperti sommelier, fino alla preparazione di piatti di territorio da parte di affermati chef della penisola, sono previsti dei suggestivi intrecci con l’artigianato locale. Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento, esposizioni artistiche e spettacoli musicali.