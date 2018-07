INCONTRI D’ESTATE : Malahne classic Yacht

Ora carico di facoltosi turisti, un tempo pieno di soldati da evacuare dall’inferno di Dunquerque, ora a noleggio per 165.000 euro a settimana, una volta le star di Hollywood erano ospiti gratuiti. Lo yacht Malahne si aggira nelle acque del golfo di Salerno e Sorrento.La storia della marineria internazionale affacciati alle terrazze del Golfo si può fare, basta osservare, non vedere solamente.

Consegnato nel 1937 da Camper e Nicholsons all’uomo d’affari e famoso velista, William Lawrence Stephenson, MALAHNE vagò per il mondo prima di incontrare la Seconda guerra mondiale, partecipando all’evacuazione di Dunkerque, in Francia.

Più tardi, MALAHNE era di proprietà del produttore cinematografico Sam Spiegel e divenne uno degli yacht più famosi di Hollywood e del mondo. Ha lavorato come quartier generale per la produzione di Lawrence d’Arabia e ha ospitato star di Hollywood come Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Frank Sinatra, Kirk Douglas e Jack Nicholson.

Il suo interiore di periodo sbalorditivo è da Guy Oliver, che precedentemente ha disegnato le staterooms a 10 Downing Street. L’interno ha una miscela di stampe e solidi, materiali morbidi per toccare e legni suggestivi. Grandi bagni con vasche, scrivanie e comode aree salotto creano un interno elegante e accattivante dove i suoi 10 ospiti sperimenteranno uno sfarzo a bordo senza pari e la raffinatezza della vecchia scuola.

Ma il mare è anche sport, vita, passione e soprattutto divertimento.