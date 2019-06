Inaugurazione Sea Waves Lounge Bar – Amalfi giovedì 6 giugno 2019

Amalfi ha il potere ammaliante di una sirena, un modo di concedersi che di primo acchito è scontato, facile, e poi d’un tratto diventa ritrosia e mistero. E’ un andirivieni che ha il fascino e la costanza delle onde. Ed è ispirato alle onde, nel nome e nello spirito, il nuovo puntodi ritrovo della Costiera Amalfitana: giovedì 6 giugno, nel pomeriggio, si inaugurerà infatti il Sea WavesLounge Bar, un locale giovane, adatto a coloro che della Costiera non vogliono perdere nulla, la malia che in estate è glamour e che negli altri mesi si trasforma in scorcio, tradizione ed intimità.

Definirloamerican bar è forse riduttivo, e non per presunzione. Abbarbicato al quarto piano di una prua spettacolare, quella dell’Hotel La Bussola di Amalfi, il Sea Waves sarà una fusione perfetta di passione, eleganza, ricerca, novità, sale, vele e luci a pelo d’acqua. Già la sua posizione sopraelevata si promette come un davanzale esclusivo, una loggia sul teatro insenature e roccia di Amalfi, in cui il coro sarà costituito dai turisti e dai gabbiani. Grazie ad un design innovativo e ricercato, soprattutto nelle sedute, ci si potrà rilassare lontani dal clamore estate ed approdi subito dopo il mare o dopo il tradizionale giro sotto i portici che sanno di arsenali, galeoni, croci e crociate.

Bellezza che fa rima con sapore, un’onda in perenne movimento che va verso il turista, verso l’ospite,per coccolarlo e portarlo con sé frawinetasting, mixologia, aperitivi al tramonto e musica dal vivo con dj set.

Ma non è forse questo il potere del mare? Incantare, attrarre, con un movimento che non stanca ed è carico di passione.

Agli ideatori di questo faro di sapori e bellezza vanno l’in bocca al lupo e l’abbraccio della Costiera Amalfitana. Quella che sa stupire e rinnovarsi. Così come sono sempre nuove le onde che toccano la riva dopo aver conosciuto il largo.