Il tema dell’acqua – Confronto tra le scuole a Sant’Angelo le Fratte (PZ)

“L’acqua è fondamentale come una madre che ciba il proprio figlio, che gli insegna cos’è l’Amore, e come un padre che lo guida indicandogli la direzione da prendere nella vita.”

É così che Giffoni Film Festival descrive cos’è l’acqua, tema principale dell’anno e dell’evento organizzato alla scuola media di Sant’Angelo le Fratte il 18 Ottobre.

Cosa si può fare per combattere lo spreco di acqua?

Grazie all’unione di 3 Comuni – Sant’Angelo le Fratte, Savoia di Lucania e Satriano di Lucania – durante l’evento organizzato da CNM – Con Noi Management, Giffoni Film Festival, Lucana Film Commission e Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, cercheremo di dare una e più risposte.

L’evento sarà moderato dal giornalista Gianluigi La Guardia, con la presenza della Lucana Film Commission, rappresentate dalla Dott.ssa Antonella Pellettieri e del presidente della fondazione Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.

L’acqua è vita e nutrimento per tutto il pianeta e per i suoi abitanti, in questo evento toccherà a noi scoprire come tutelarla.