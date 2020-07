IL TEATRO IN CAMMINO ARRIVA A MORTORA

liberamente ispirato a Biancaneve e i sette nani dei fratelli Grimm

scritto e diretto da Roberto Solofria

con Roberto Solofria, Antimo Navarra, VIncenzo Bellaiuto, Martina Porfidia

scene Antonio Buonocore

costumi Alina Lombardi

musiche Paky Di Maio

luci Marco Ghidelli

illustrazioni Valentina Piscopo

testi canzoni Laura Bova e Roberto Solofria

organizzazione Ilaria Delli Paoli e Napoleone Zavatto

una produzione Mutamenti/Teatro Civico 14

Nel castello di Lohr in Bassa Franconia, Bianca visita la splendida collezione di specchi, tra questi ce ne è uno quasi magico che ripete le parole di chi si specchia. La ragazza, incantata da tal prodigio, non si accorge della chiusura del museo e resta intrappolata all’interno dello stesso. Dopo la chiusura misteriosi personaggi faranno la loro comparsa e coinvolgeranno Bianca in un’avventura che ricorda tanto quella di Biancaneve che in quel castello, pare, sia nata.