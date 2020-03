Mai come in questo momento di emergenza mondiale, osserviamo come la paura faccia emergere la nostra

mostruosità. Una mostruosità magari nascosta che nemmeno noi sapevamo di avere. Abbiamo accusato

come “untori” un continente, poi una nazione, poi una regione, fino ad arrivare anche a singoli individui. Li

volevamo “chiusi” fino a quando non usciva un vaccino. Ora che siamo anche noi additati come “untori”

non accettiamo le restrizioni. Insomma, si fa di tutto pur di difendere la propria pelle e quella di chi si ama.

Ma è giusto mettere se stessi prima di tutto? E gli altri? Non pensiamo mai che anche noi siamo degli

“altri” per chi non ci è vicino. Perché se lo pensassimo saremmo certamente diversi: saremmo sicuramente

più umani.

Nello spettacolo “Il Patto” ho voluto mettere dinanzi ad una scelta più vite con problematiche diverse.

E’ una sorta di esperimento sull’uomo e sulle sue tante sfaccettature dell’animo. In scena ci soffermiamo

però maggiormente su quelle sfaccettature che escono solo se si è dinanzi a delle necessità.

Lo spettatore si ritroverà in storie che si ingarbugliano tra di loro perché “una scelta” ha sempre il suo

“Butterfly effect”.

Le nostre scelte ci trasformano in burattinai ma anche in burattini, in vittime, ma spesso in carnefici.

Allora ci sta una sola via di uscita per ovviare al peggio: RESTARE UMANI!

Con Mattia Ferraro, Onofrio Ogliastro, Ida Guarracino, Marina Rungi, Paola Russo, Pino Atene, Antonio Colin, Alessandra Della Monica, Alessandro Conti, Stefania Di Martino.

Regia Ramona Di Martino