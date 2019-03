Idee Sposi 2019 di Carolina Ciampa

La diciottesima edizione dell’elegante salotto fieristico “Idee Sposi” si svolgerà nel prestigioso Hotel Mediterraneo Sorrento da venerdì 29 a domenica 31 Marzo 2019, con ingresso libero ai visitatori.

Viva l‘amore! Nella terra dell’arte della tradizione e della cultura, i protagonisti sarete Voicon il vostro amore in una cornice di straordinaria bellezza, con i vostri sogni, desideri da realizzare per questo giorno magico.

La serenità e lo stile dell’organizzazione del vostro matrimonio è l’obbiettivo principale di professionisti consolidati che garantiranno la qualità.





La Manifestazione “Idee Sposi” ha il Patrocinio Morale

Città di Sorrento

Comune di Sant’Agnello

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Sorrento e Sant’Agnello

Organizzazione: Glieventi di Carolina Ciampa info 338 3900665

www.carolinaciampa.com

Location: Hotel Mediterraneo Sorrento

Corso Marion Crawford 85, 80065 Sant’Agnello di Sorrento (Na) Italia Tel. 081 8781352

www.mediterraneosorrento.com

Orari : venerdì dalle 16 00 alle 21 00; sabato domenica dalle ore 10 00 alle 21 00.

Foto:. Gianni De Gennaro

Sposi :. Ciro Di Simone e Maria Castellano

Hotel Mediterraneo Sorrento L’Hotel Mediterraneo Sorrento dispone di più location per accogliere al meglio le varie fasi della tua cerimonia: una meravigliosa terrazza con vista mozzafiato sul golfo di Napoliadatta per aperitivo, taglio torta e party in un’atmosfera giovanile e cool; una sala panoramica di gusto contemporaneo ed elegante; un classico giardino Sorrentino di alberi di arancio e limone.Ogni momento della cerimonia sarà curata nei minimi dettagli: decorazioni perfette, servizio accogliente, staff dedicato. Tradizione ed eccellenzagastronomica

L’Hotel Mediterraneo Sorrento ha una storia di 60 anni di banchettistica. Da sempre un ottima cucina sempre al passo con i tempi senza perdere di vista l’ingrediente come perno della ristorazione.

Tipicità e genuinità caratterizzano le preparazioni più particolari. Lo Chef Giuseppe Saccone interpreterà i vostri gusti per organizzare il menù perfetto per il vostro matrimonio a Sorrento.