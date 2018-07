ICONS, LE STELLE DELLA DANZA NELLE CREAZIONI DI WAYNE MCGREGOR SUL PALCO DEL RAVELLO FESTIVAL ALESSANDRA FERRI, FEDERICO BONELLI, HERMAN CORNEJO

Il Belvedere di Villa Rufolo è pronto ad ospitare, sabato 7 luglio (ore 21.30) , l’opera indagatrice e sperimentale di Wayne McGregor. Il genio inglese, famoso nel mondo per aver spostato l’asse di percezione della danza contemporanea ergendo a punto cardine il binomio arte e scienza, danza e tecnologia, comandante dell’Impero Britannico “per la sua particolare dedizione alla danza”, porterà a Ravello alcune delle sue creazioni più sbalorditive.

Con Autobiography Edits racconterà le infinite possibili combinazioni del genoma umano mettendo in scena il suo DNA facendo ballare così il proprio Sè. Sul palco 10 ballerini che si dividono lo spazio in una associazione stabilita in quel momento al computer da un algoritmo dal quale dipenderà anche la scelta del danzatore e l’ordine dell’esibizione. In tal modo ogni rappresentazione sarà sempre differente dall’altra, unica e irripetibile.

Fluidità e geometria per Witness, il pas de deux con Alessandra Ferri e Herman Cornejo. Una perfetta ed essenziale combinazione tra struttura tecnica ed elemento coreografico, magnificamente incorniciati su un palco costruito tra musica contemporanea ed un impercettibile light design.

Wolf Works è un grandioso omaggio alla celebre scrittrice britannica Virginia Wolf, un’opera in tre atti dove Wayne Mc Gregor affronta coreograficamente la narrativa mutandola in danza, dà forma alle parole attraverso l’uso di movimenti lucidi e determinati. McGregor crea appositamente per la Ferri il ruolo di Virginia Woolf in Woolf Works grazie anche al quale nel 2016 vince il secondo l’Oliver Award 2016 per “Outstanding Achievement in Dance”.

www.ravellofestival.com. Per info 089858422 boxoffice@ravellofestival.com

Sabato 7 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Icons

Company Wayne McGregor

Artisti ospiti Alessandra Ferri, Federico Bonelli, Herman Cornejo (Royal Ballet/Royal Opera House e American Ballet Theatre)

Coreografie Wayne McGregor

Musiche di Jlin, Bach, Frahm, Richter

Serata in prima ed esclusiva italiana ideata per Ravello Festival

GRAN BRETAGNA/USA/ITALIA

Posto unico € 40

Icons

Company Wayne McGregor

Artisti ospiti Alessandra Ferri, Federico Bonelli, Herman Cornejo (Royal Ballet/Royal Opera House e American Ballet Theatre)

Autobiography Edits

Ideazione e direzione: WayneMcGregor

Coreografia: Wayne McGregor in collaborazione con i danzatori

Rebecca Bassett-Graham, Jordan James Bridge, Travis Clausen-Knight, Louis McMiller, Daniela Neugebauer, Jacob O’Connell, James Pett, Fukiko Takase, Po-Lin Tung, Jessica Wrig

Musica: Jlin

Original set design e proiezioni: Ben Cullen Williams

Luci originali: Lucy Carter

Costumi: Aitor Throup

Drammaturgia: Uzma Hameed

Interpreti: Company Wayne McGregor

Bach Forms

Coreografia Wayne McGregor

Musica: Johann Sebastian Bach

Luci originali: Lucy Carter

Interpreti: Company Wayne McGregor

Premiere 7 giugno 2018, Grange Festival, Hampshire

Prima Italiana

Witness

Coreografia e direzione: Wayne McGregor

Musica: Nils Frahm

Luci originali: Clifton Taylor

Interpreti: Alessandra Ferri, Herman Cornejo

Commissionato da Fall for Dance Festival, New York 2016

Woolf Works

Coreografia, direzione e design: Wayne McGregor

Musica: Max Richter

Design costumi originali: Moritz Junge

Luci originali: Lucy Carter

Interpreti: Alessandra Ferri, Federico Bonelli

Premiere: The Royal Ballet, 11 maggio 2015, The Royal Opera House, Londra

Prima Italiana