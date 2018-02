I TESORI ARCHEOLOGICI DI MASSALUBRENSE

Massa Lubrense è una terra ricca di storia, miti e cultura, che nasconde straordinari tesori archeologici molto spesso sconosciuti.

I volontari del Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con l’Archeoclub locale, ed ospiti della Pro Loco Massa Lubrense, presenteranno un ciclo di incontri gratuiti alla scoperta dei siti di maggior interesse storico-archeologico del nostro paese.Oltre al commento degli operatori gli incontri saranno accompagnati dalla proiezione di diapositive e dalla distribuzione di brochure esplicative. Giovedì 22 Febbraio parleremo di Punta Campanella:

– L’ “Athenaion”

– L’Iscrizione Rupestre Osca

– La Villa Romana

– La via Minervia

Positanonews con la sua redazione cultura è particolarmente entusiasta di questa iniziativa in quanto riflette un necessario principio di condivisione delle conoscenze che non porterà ad altro che ad aumentare l’amore per il nostro speciale e particolare territorio. Offriremo pertanto tutto il supporto possibile, invitando docenti e studenti di tutte le scuole della Penisola e i cittadini appassionati e non.